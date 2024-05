Chuvas, secas, calor extremo, derretimento de calotas polares, destruição permanente de cidades. A proximidade do apocalipse climático tem causado pânico e incerteza.

O medo é ainda maior entre os pais de crianças. Além de não saberem qual mundo deixarão aos filhos, eles não sabem como explicar aos pequenos que, daqui para frente, eles precisam se preparar para todo o tipo de tragédia.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flavia Boggio - Folhapress

Pensando nisso, pedagogos e escritores do mundo pensaram na melhor forma de conscientizar as crianças à nova realidade. A solução estava nos contos de fadas. Se antes, as histórias educavam a não mentir ou roubar, as novas versões vão contar aos novos humanos, de forma lúdica, que estamos todos em uma tremenda enrascada.

A coluna conseguiu alguns trechos dos "Contos de Fada do Apocalipse climático"

"Chapeuzinho vermelho"

A pequena Chapeuzinho Vermelho resolve visitar a avó doente. Sua mãe, cautelosa, alerta para não ir pela floresta, pois está cheia de lobos. No caminho, Chapeuzinho não encontra floresta nem lobos, pois a área foi devastada pelo agronegócio. Também foi chamada de comunista, por causa do capuz vermelho. Ao chegar na casa da avó, descobre que a avó faleceu, pois seu plano de saúde foi cancelado.

"Branca de Neve"

Ameaçada por uma rainha má invejosa, Branca de Neve se esconde na cabana de sete anões que trabalham em uma mina. Disfarçada de idosa, a rainha vai até a cabana e oferece uma maçã à jovem. Ao comer a fruta, Branca de Neve não adormece, mas morre intoxicada, pois a maçã estava contaminada por agrotóxicos.

"Os Três Porquinhos"

Com medo de serem devorados pelo lobo, os três porquinhos resolvem construir três casas para se protegerem. Com a especulação imobiliária, porém, só conseguem dinheiro para comprar um único estúdio de 10 m², com o nome de "Pig's Concept da Villa". O lobo consegue derrubar o imóvel, pois as paredes são de drywall, e devora os porcos.

"A cigarra e a Formiga"

A formiga trabalha com afinco, enquanto a cigarra canta tranquilamente. Com o fim do verão, a formiga alerta: "É melhor se preparar para as chuvas". A cigarra debocha e diz que, além de cantar, tem outras agendas, como devorar a vegetação local, privilegiar o agro e privatizar os formigueiros. Até que as chuvas chegam e inundam tanto a casa da cigarra como todos formigueiros.

Em breve voltamos com mais histórias infantis. Se as chuvas permitirem.