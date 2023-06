Países ricos tendem a ser bem menos religiosos que os pobres. Os EUA é que despontam como exceção à regra, por ser uma das nações mais ricas do mundo e ostentar uma religiosidade forte: 63% dos americanos dizem acreditar com certeza que Deus existe; na Europa Ocidental, essa cifra é de 15%. Não obstante, nos EUA, a categoria dos sem religião é uma das que mais cresce. Eles eram 5% em 1972, passaram a 14% em 2000, e bateram nos 18% em 2010.

Em "Secular Surge" (onda secular), David E. Campbell, Geoffrey C. Layman e John C. Green analisam mais detidamente o fenômeno e chegam a conclusões surpreendentes.

Os sem religião são uma categoria notoriamente bagunçada, que inclui desde ateus e agnósticos até pessoas que creem num Deus pessoal, mas não estão vinculadas a nenhuma igreja. Os autores tentam ordenar um pouco melhor as coisas separando a religiosidade pura, da qual a crença em Deus e a frequência a cultos são bons indicadores, de uma visão de mundo secular, uma espécie de militância em favor da razão e da ciência, que se manifesta também em atividades comunitárias. Pense numa festa para arrecadar fundos para o combate à fome na África, por exemplo.

Ilustração de Annette Schwartsman para a coluna de Hélio Schwartsman em 25 de junho de 2023 - Annette Schwartsman

As duas dimensões tendem a andar juntas, mas há várias outras combinações possíveis. Um sujeito pode ser religioso de ir à missa toda semana, mas defender que o Estado seja laico; outro pode ser ateu, mas ter verdadeira alergia a essa ideologia secularista.

Os autores escarafuncharam várias pesquisas e mostram que o crescimento do secularismo é pelo menos em parte uma reação aos avanços da direita religiosa. E isso é uma novidade, porque os sociólogos sempre consideraram que era a religião que influenciava as posições políticas do indivíduo e não o contrário. Embora não descartem um cenário mais róseo, sugerem que o movimento deverá introduzir novas tensões no Partido Democrata e atiçar a polarização com os republicanos.