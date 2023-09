Idi Amin Dada foi um dos mais brutais ditadores da África, continente pródigo em ditaduras brutais. Governou Uganda nos anos 70, quando mandou torturar e matar uns 300 mil. Tomou várias decisões com base em caprichos que depois prejudicaram seu governo. Gostava de atribuir a si mesmo títulos grandiosos como "senhor de todos os animais da terra e peixes dos mares". Idi Amin era louco? E Hitler? Stálin? Putin? Trump?

As imbricações entre loucura e poder são uma constante na história da humanidade. Estudo de 2006 mostra que quase a metade dos presidentes americanos experimentaram problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e abuso de substâncias. E não necessariamente para o mal. Abraham Lincoln, tido como um dos melhores se não o melhor líder do país, lidava com uma depressão importante.

A ilustração de Annette Schwartsman, publicada na Folha de São Paulo no dia 24 de setembro de 2023, para ilustrar a coluna de Hélio Schwartsman - Annette Schwartsman

O psicólogo Christopher Ferguson conta essas e muitas outras anedotas em "Como a Loucura Mudou a História". Eu sabia que o imperador Heliogábalo era estranho, mas não tão estranho. O livro, contudo, é bem mais do que um compêndio de fofocas históricas. Ferguson discute a própria noção de saúde mental.

Embora utilizemos o termo "loucura" com liberalidade na linguagem do dia a dia, é preciso distinguir as doenças mentais, que fazem com que um indivíduo altere seus comportamentos, dos transtornos de personalidade, que são características que definem a própria identidade da pessoa. Embora ambos possam afetar os poderosos, são os segundos que marcam os tiranos mais destrutivos. O destaque aqui é a tríade sombria, a combinação de narcisismo, psicopatia e maquiavelismo, que aparece em Hitler e Mao. Acrescente uma boa dose de paranoia à tríade e você obtém um Stálin.

Já afastando-se das lideranças políticas, Ferguson pincela algumas das loucuras da própria sociedade, incluindo religião, pânicos morais, lacrações e cancelamentos, além, é claro, de votar em certos tipos de malucos.

