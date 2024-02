São Paulo

Hoje, começo com Marx. "Tudo o que era sólido se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade suas posições e relações uns com os outros."

As investigações que parecem comprometer em definitivo Bolsonaro são, ao que tudo indica, resultado da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. A pergunta que se impõe é se essa colaboração com as autoridades foi livre e espontânea. Se não foi, um Toffoli do futuro poderá anular tudo, até uma eventual condenação de Bolsonaro, com base na ausência de voluntariedade.

O ex-presidente Jair bolsonaro (PL) e o seu então ajudante de ordens, Mauro Cid - Reuters

Mauro Cid queria trair Bolsonaro? Acredito no ser humano. Acho que ajudante e ajudado gostavam um do outro e se tornaram amigos. Em condições normais Cid não se voltaria contra Bolsonaro. Assim, se definirmos que a voluntariedade exige que as decisões tomadas estejam de acordo com os desejos íntimos do indivíduo, então a colaboração não foi voluntária. Mas, como ensinava Sartre, a liberdade é sempre situada. Escolhemos o que fazemos, mas não as condições em que a escolha se dá.

Cid foi apanhado com a boca na botija, preso e precisou avaliar sua situação penal. Concluiu que o melhor era entregar os podres do ex-chefe em troca de benefícios. Ainda que se possa sustentar científica e filosoficamente que o livre-arbítrio é uma ilusão, penso que, no plano judicial, esse tipo de escolha deve ser entendido como voluntário —ou ruem os edifícios jurídico e o social.



E vejam que não é só a voluntariedade. Os exotismos do inquérito das fake news também poderão, num futuro com algumas reviravoltas políticas, servir de pretexto para grandes anulações. A Lava Jato também já pareceu sólida.

O STF merece nosso aplauso por ter enfrentado o golpismo, mas daí não se segue que não cometa erros. E um particularmente grave é sua incapacidade de assegurar a estabilidade jurídica.