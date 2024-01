São Paulo

Lula é um bom amigo. Ele tentou arranjar um empregão na Vale para o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Não deu. Teve mais sucesso com o também amigo Cristiano Zanin, para o qual assegurou um ótimo cargo no STF. Já Dilma foi contemplada com um alto posto nas finanças internacionais, com direito a passagens de primeira classe.

O presidente também parece sofrer genuinamente sempre que precisa demitir pessoas pelas quais guarda algum carinho. Foi assim com o general Gonçalves Dias, que comandava o Gabinete de Segurança Institucional. Foi também assim com as ministras Ana Moser (Esporte) e Daniela Carneiro (Turismo), cujos cargos Lula precisou ceder ao centrão, mas não sem enrolar por semanas.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) observa abraço de Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, e do presidente Lula durante cerimônia do balanço de governo 2003-10, em Brasília - Alan Marques - 15.12.2010/Folhapress - folhapress

O roteiro se repete agora com Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Abin. Não poderia haver escândalo mais afastado do PT e mais próximo do clã Bolsonaro do que este, envolvendo o monitoramento ilegal de desafetos do governo anterior. O próprio Carlos Bolsonaro acaba de se tornar objeto das investigações conduzidas pela PF. Mas há sinais de que a agência, já sob direção da atual administração, se mobilizou para atrapalhar as apurações. Por mais antiga que seja a ligação entre Lula e Corrêa, o presidente precisa erguer o mais rápido possível um cordão sanitário entre sua gestão e a Abin, sob pena de tornar sua uma crise que é dos Bolsonaros.

Diz-se que o poder é solitário porque existe uma contradição irredutível entre as exigências da função pública e os imperativos do amor e da amizade. Idealmente, um presidente não poderia, nas decisões que toma, distinguir entre sua própria mãe e seu pior adversário político. O princípio da igualdade diante da lei requer que ambos recebam o mesmo tratamento. É claro que não é o que ocorre na vida real. Mas um presidente exercerá seu múnus público de forma tão mais ética e eficiente quanto mais for capaz de ignorar os deveres da amizade.