De cabelos penteados e trajando uma alegre camisa florida, Preta Gil aparece em nossas telas. O tom sério da mensagem contrasta com o otimismo firme de sua voz e a doçura de seu olhar.

Ao longo de três minutos e meio, Preta comunica a quem está assistindo que seu câncer, diagnosticado pela primeira vez em 2023, voltou. Com a inteireza que lhe é particular, a cantora divide o susto que tomou ao receber a notícia, mas explica que já retomou seu tratamento e finaliza a mensagem pedindo que sigamos rezando por ela.

"Espero que vocês não me larguem, que continuem aqui", ela diz com candura.

Ao ouvir suas palavras, sou acometida por uma vontade imediata de me transportar para o outro lado da tela e lhe oferecer um abraço.

A cantora Preta Gil durante entrevista ao Fantástico, no último domingo (8) - Rede Globo/Reprodução

Não conheço Preta pessoalmente. O mais perto que estivemos foi quando fui assistir ao show da família Gil e me vi embasbacada com a luz que vibrava de cada um daquela família. Mas desde o anúncio de seu diagnóstico no ano passado me sinto conectada a ela, como uma amiga que mora longe e com a qual faço questão de me manter próxima por meio das redes sociais.

Não costumo me apegar a celebridades. Meus tempos morando no Rio de Janeiro e cruzando com atrizes no supermercado me ensinaram que os famosos são como nós, apenas com mais dinheiro na conta. E justamente por isso me surpreendi ao perceber a ternura que vi brotar dentro de mim por essa mulher que não sabe que existo.

A surpresa foi, como sempre, seguida de uma reflexão. O relato de Preta e meu consequente ímpeto de acolhê-la me fizeram lembrar de Brené Brown e seu TED Talk "O poder da vulnerabilidade".

No vídeo, publicado em 2010 e assistido mais de 40 milhões de vezes, a pesquisadora americana fala sobre como a vulnerabilidade é a chave para a conexão humana.

"As pessoas que sentem um senso de pertencimento são aquelas que têm a coragem de serem imperfeitas. A conexão que formam é resultado dessa autenticidade, de abraçarem suas vulnerabilidades."

A lembrança dessa relação entre vulnerabilidade e conexão me fez olhar novamente para minha própria trajetória e perceber que os momentos em que me senti mais conectada àqueles ao meu redor aconteceram justamente quando me permiti ser vista por inteiro, com falhas, fraquezas, medos e incongruências.

Mas vivemos um tempo em que a vulnerabilidade está em baixa. As redes sociais nos oferecem a possibilidade da criação de um escudo de perfeição, a possibilidade de mostrar apenas os pedaços mais bonitos, arrumados, agradáveis de nós mesmos.

A disposição de Preta para falar tão abertamente sobre seu diagnóstico e o desenrolar de sua vida desde então aparecem como uma fresta de vulnerabilidade em meio às rachaduras desse escudo. E é isso que nos aproxima dela, que nos faz querer abraçá-la, segurar sua mão, sentar em seu sofá e saber mais sobre sua vida, enquanto contamos sobre a nossa.

Não se trata de pena. Em entrevista à Forbes, Brené diz: "Vulnerabilidade é a primeira coisa que procuramos no outro e a última que queremos mostrar em nós mesmos".

O que sentimos por Preta é uma enorme admiração pela coragem de se mostrar vulnerável e humana. O que nos conecta a ela é a sensação de que, se ela pode, talvez nós possamos também.

