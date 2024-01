Você sabe o que faz um deputado federal? Eu também não sei. E uma pessoa poliamorosa? Essa eu vou te contar.

Nos tempos antigos, quando Adão e Eva partilhavam maçãs no jardim, as relações eram monogâmicas. Há quem diga que a serpente foi o primeiro "ménage à trois" da humanidade, mas não vamos complicar: por falta de concorrência, Adão e Eva foram fiéis.

Ilustração de Angelo Abu para coluna de João Pereira Coutinho - Angelo Abu

Mas aí chegaram outros (e outras). Você pulava a cerca, mas em segredo. A infidelidade nasceu clandestina. Às vezes, os filhos dela também.

Com a pós-modernidade, derrubaram-se os últimos tabus. Se é para pular a cerca, vamos juntos: nasceu o "swing". Ou você pode ir sozinho, com minha bênção: nasceram as "relações abertas".

O poliamor é a fase mais avançada desse processo: você e seu parceiro são livres para ter relacionamentos com outras pessoas e todos podem se conhecer, morar juntos, trocar receitas.

É a grande moda do momento e a revista New York (não confundir com New Yorker) tem até um glossário para você não fazer figura de grosso. Vamos aprender juntos?

Poliamor hierárquico: o casal pesca em várias águas, mas ambos sabem, e nunca se esquecem, que são o parceiro principal um do outro.

Exemplo: "Dormi com seu antigo time de futebol, mas você será sempre especial para mim".

Poliamor não-hierárquico: todos estão em igualdade.

Exemplo: "Lembra seu antigo time de futebol? Está vindo morar com a gente".

Parceiro-cometa: parceiro romântico ou sexual que só aparece de vez em quando, como os cometas. O cometa Halley, por exemplo, é avistado de 76 em 76 anos. Se os poliamorosos seguirem esse ritmo, com encontros aos 18 anos, aos 94 e aos 170, é possível que o vigor e o entusiasmo iniciais possam murchar com o tempo.

Compersão: o oposto do ciúme. Você sente prazer ao saber que o seu parceiro tem prazer com outra pessoa. Imagino que, depois dos 50 anos, quando o parceiro engorda e abandona certos hábitos de higiene, você sente mais que prazer; é alívio mesmo.

Poliamor de mesa de cozinha: todos os envolvidos são amigos, convivem na mesma casa e até podem sair para jantar. Na hora da sobremesa, é só pedir um prato e seis colheres.

Política do pênis único: quando o homem hétero só aceita que a mulher durma com outra pessoa desde que essa pessoa não tenha pênis. Conceito problemático, segundo a revista New York, mas facilmente ultrapassável, segundo Little Couto, se a mulher hétero só permitir que o homem durma com outra pessoa desde que não tenha vagina.

Polissaturado: o limite máximo de parceiros que você aguenta ao mesmo tempo.

Exemplo: "Eu polissaturo a partir dos dez". Ao contrário das comidas poli-insaturadas, o amor polissaturado pode fazer mal à saúde.

Poder de veto: no poliamor hierárquico, você pode vetar certas escolhas do parceiro.

Exemplo: "Minha avó, não".

Por mais importantes que sejam esses conceitos, sinto que ainda faltam alguns termos científicos capazes de captar, em toda sua riqueza, o fenômeno do poliamor.

Sem pretender substituir-me aos especialistas, posso deixar ficar algumas contribuições minhas? Aqui vão:

Poliarticulado: pessoa que consegue articular, no mesmo espaço (cama, carro etc.), mais do que um parceiro ao mesmo tempo.

Politraumatizado: resultado doloroso de quem acha que é poliarticulado, mas descobre, na ambulância, que não é.

Polifonia: sons que poliamantes fazem no poliamor.

Exemplo: "Que é isso que nossos vizinhos estão fazendo?". "Polifonia, meu bem".

Polimento: as preliminares dos poliamorosos.

Polinização: quando o poliamor provoca uma gravidez, desejada ou não.

Exemplo: "Queridos, estou polinizada". "Parabéns. Quem é o pai?".

Polichinelo: o casal abandona a monogamia, sim, mas para se dedicar a fetiches com calçado diverso (sapatos, saltos altos e chinelos).

Exemplo: "Tem dormido com alguém?". "Só com Havaianas".

Políptico: poliamorosos que só se envolvem com pessoas ideologicamente próximas.

Politeísmo: poliamorosos que só se envolvem com pessoas da mesma religião.

Polinésia: lugar escolhido pelos poliamorosos para a lua de mel. Exemplo: "Amores, onde vai ser nossa polinésia?".