Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Piauí Herald: "Lira diz a Lula que aceita ingresso da Taylor Swift no lugar de ministério". Eu também! Rarará!

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

E o Brasil já tem uma nova dupla sertaneja: Deltan e Moro! Já Fui e Tô Indo! Nhô Fui e Nhô Indo! Os sertanojos! Os que se achavam o FBI de Curitiba! Rarará!

E o carioquíssimo governador de São Paulo Tarcísio muda calendário gastronômico do Palácio dos Bandeirantes: transfere feijoada de quarta pra sexta pra ser igual ao Rio! Isso é uma afronta aos paulistas! Desde José de Anchieta que quarta-feira é dia de feijoada! Desde o tetravô do avô do Maluf que feijoada é quarta-feira! Sextou a feijoada! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão de 16 de junho de 2023 - Fê

E a PF aparece nos endereços do Marcos Doido Val no dia do aniversário. Presente! O que você ganhou de aniversário? A Polícia Federal! Rarará!

E ele tem o distintivo da Swat no paletó. Dever ser pra dar mais credibilidade! Rarará! Marcos Doido de Pedra Val!

E o Sensacionalista: "Dallagnol se oferece para ser novo técnico da Seleção: 'Posso combinar resultados com o juiz'". Rarará!

Aliás, já temos três eliminados: Deltan, Crivella e Collor. O Brasil botou a Alcione pra tocar e fez uma faxina! E o maconheiro: "Fumo, mas não trago! Quem traz é o tio da Damares!". Rarará!

E o Bolsonaro vai se tornar inelegível. Imbrochável porém inelegível. Todo galo tem seu dia de canja! E a cara de Maria Madalena que ele tá fazendo agora?!

E essa: "Câmara aprova PL para punir discriminação contra políticos e autoridades". Tadinhos! Estão sofrendo bullying! Rarará!

Chamar o Lira de pilantra é discriminação? Quem sofre discriminação são os pretos e os gays. Ponto!

E como disse aquele deputado do interior paulista: "Um grande amigo faleceu! Quando acordou estava morto!". Rarará!

Nóis sofre mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!