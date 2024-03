Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Socorro! Corram para as montanhas! "Michelle Bolsonaro será homenageada no Theatro Municipal de São Paulo". Aí vira "Theatro Municurral"! "Theatro Múúúnicipal"! Rarará!

Já que ela pode, quero fazer minha festinha de aniversário no Theatro Municipal. É só tratar com o Nunes! E o Nunes: se for "bolsominion", pode! Rarará!

Outros acham que é a primeira vez que ela entra num teatro! Pior, Micheque vai virar cidadã paulistana! Protesto! Eu como paulistano protesto. A cota de gado em São Paulo já está esgotada! Me sinto como a Ucrânia sendo invadida pela Rússia! Rarará!

E uma telerrepórter da Globo se embananou toda e disse: "Dona Filomena ainda usa ‘cusão’ a lenha". Aqui em casa eu uso "cusão" a gás! Rarará!

Ilustração de Fê Luiz para coluna de José Simão de 15 de março de 2024 - Fê/Folhapress

E aí perguntaram para um argentino: "Como estás?". E o argentino: "Individualmente bien, socialmente una mierda". Rarará!

Não choro por ti Argentina! E o Bozo? O Bolsonaro foi o grande vencedor do Oscar! Como "Bolsoheimer"! O Bolsonaro é o "Bolsoheimer"! Uma bomba! E levou sete estatuetas: melhor tentativa de golpe! Melhor golpista coadjuvante! No lugar de melhor animação, ganhou melhor falsificação. De documentos! Melhor miliciano! Esse Oscar ele dividiu com o Fabrício Queiroz! Rarará! Melhor crime contra a saúde pública!

E o Oscar de melhor coadjuvante em filme de Zé do Caixão: Nunes. Aquele prefeito que ninguém conhece!

Nós brasileiros ganhamos em "Pobres Criaturas": levanta às sete da madrugada, pega metrô lotado, leva esporro do patrão e, na volta, pega a mulher com outro na cama! Rarará! Como diz uma amiga: isso não é vida! É sequestro! Rarará!

E essa: "Comissão da Mulher não tem mulher". Só homem! Hétero! E branco! Mulher não entra! E a pergunta final: quando o menino de vó vai para o xilindró? Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!