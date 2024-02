Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Piadas prontas! 1) Vereador passa a mão na bunda de outro em plena sessão da Câmara Municipal de Coroatá, no Maranhão. E sabe o nome do vereador que levou a passada de mão? Ricardo Baratão. Passaram a mão no baratão! Rarará!

2) TRE do Paraná marca julgamento para cassar Moro para o dia 1º de abril. Tá certo, o dia da mentira para o maior mentiroso do Brasil. "O senhor não será cassado", vão dizer. "Quack! Primeiro de abril!", vão acrescentar. Rarará!

3) Flávio Bolsonaro quer acabar com a saidinha dos presos! Mas não com as rachadinhas! "Menos saidinha! Mais rachadinha!" Rarará!

E atenção! Domingo na Paulista haverá um ato de apoio contra a prisão de Bolsonaro! Carnaval fora de época! Carnagado! Micareta do golpe! E olha o convite pro ato. "Carnácagado! Venha mugir conosco! Nosso capim jamais será vermelho! E nosso mito jamais será preso." Esse ato deveria se chamar "Papuda Não!".

Ilustração de Fê para coluna de José Simão de 23 de fevereiro de 2024 - Fê/Folhapress

E quem vai pagar o trio elétrico do ato? Malafaia. O Malafeia! "Vou pagar do meu bolso", diz. E o que tem no bolso? Dízimos! Trio movido a dízimo!

"Ato a favor de Bolsonaro terá pulseira VIP, reza e trios." Pra subir no trio de Bolsonaro tem que ter pulseirinha VIP! Presenças confirmadas: os gados que ainda estão soltos!

Dress code do ato: camiseta da CBF e tornozeleira eletrônica! Com medo de ser preso, Bolsonaro só olha no relógio: tique-taque, tique-taque! Toque-toque! Chegaram! Rarará!

E esta: "Centenas de cristãos estão reunidos na Papuda esperando a chegada do Messias."

Sensacionalista: "Ato na Paulista! Bolsonaro prepara rota de fuga de jet ski pelo rio Tietê."

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!