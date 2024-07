Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Direto dos Disparos Unidos! O atentado sofreu um atentado! Trump sofre um atentado, mas tiro só pega na orelha! E diz que Biden está chocado com o atentado contra John Kennedy! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de Simão de 20 de julho de 2024 - Fê/Folhapress

E é "fake" que Trump esteja usando um brinco no furo da orelha! Um alargador! Make Orelha Great Again! Rarará!

E se o Trump ganhar, a Casa Branca vai mudar de nome para Casa da Supremacia Branca! Aqueles "minions" ilegais em Orlando vão todos deportados! Rarará!

Piada Pronta: Republicanos usam curativo na orelha em sinal de apoio a Trump durante convenção! E os democratas usam aparelho auditivo em sinal de apoio ao Biden! Rarará!

Sensacionalista: "Bolsonaristas penduram joias roubadas na orelha em sinal de apoio a Bolsonaro!" Rarará!

E é uma ironia um lobista armamentista ser alvo de um atentado a tiros! Vítima do que propaga! E adorei a solidariedade do Bolsonaro: "Nos vemos na posse". Se o Xandão deixar! O Inviajável! Rarará!

E o Biden tem cara de quem tá sempre soltando um pum! Rarará! E o King Charles, com aquelas orelhas de abano, cancela visita aos Estados Unidos! Como alvo fácil! Rarará!

E no Chile teve terremoto e no mundo apagão! "Apagão cibernético global paralisa voos, afeta finanças e telecomunicações". Adorei! Minha sogra tava vindo de Orlando, a conta do Silvio Santos caiu na minha e o grupo de família saiu do ar! Ô glória!

E o terremoto do Chile que foi sentido em São Paulo? Pensei que era o rivotril batendo. Que a minha vizinha tinha ligado o vibrador! Rarará!

E sabe porque o tiro só atingiu a orelha do Trump? Porque atravessou o cérebro sem encontrar nada pelo caminho! Nenhum obstáculo!

E tem um meme da capa da revista Time com a foto do Trump: "Man of the Ear". Não é o Homem do Ano! É o Homem da Orelha! Rarará!

Nóis sofre mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!