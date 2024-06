Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! Pesquisa 2024! Estudos revelam que um a cada três bolsonaristas é tão imbecil quanto os outros dois !

Bolsonarista comemora golpe militar na Bolívia! Que fracassou! Comemoraram o fracasso! O golpe miou! Deu ruim! Rarará! Pesquisa digital: "Nunes patina nas redes —patinadora de filme de terror B—, Boulos tem força no Facebook e Marçal lidera no Tiktok".

Ilustração de Fê - Fê/Folhapress

O Nunes não patina, assusta as redes. Medo! Socorro! Tira esse vampiro da rede! Rarará! E o Boulos no Facebook: Em relacionamento sério com Marta Suplicy! Rarará! A cereja do Boulos! Rarará! E o Marçal é dançarino de TikTok.

Sabe aqueles que ligam a câmera e começam a fazer aquela dancinha ridícula? Aliás, o Marçal tem cara de procurado! Que colam a cara no poste: Procurado! Rarará! E o debate Trump versus Biden! O Biden tá parecendo a velha surda de "A Praça É Nossa"!

Agora o Partido Democrata quer trocar. Troca pela Beyoncé! Ela balança os cabelos e ganha! E o Trump faz biquinho de jegue para falar! Rarará! E essa: "Moraes autoriza visita de Moro, Damares e Mourão ao ex-diretor da PRF preso na Papuda!".

Isso é benefício ou castigo? Castigo! Receber visita de Moro e Damares é tortura. Contra a Convenção de Genebra! E atenção! Peidaram no Rio Grande do Norte! Peidaram em Mossoró! "Cantora interrompe show após pum afastar público da frente do palco!"

E a cantora Michelle Andrade: "Pensei que era briga, mas soltaram um peido". O peido era tão fedido que ela gritou: "Joga essa toba fora".

Esculhambação! Rarará! E o Sensacionalista: "Filme ‘Divertida Mente 2’ apresenta nova emoção: Medo das pautas do Lira!". Eu não tenho medo. Tenho pânico! E como diz a música: "Estou com as armas de Jorge". E nunca vi tanta PEC como agora. E como dizia o Boechat: PEC no meu e balança! Rarará! Nóis sofre, mas nóis goza! Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!