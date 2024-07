Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Sabe qual é a semelhança entre Biden e o Corinthians? Ambos vão cair pra série B! Rarará!

Qual o plano B do Corinthians? Cair pra série B! Qual o plano B do Biden? Ser trocado por um boneco de posto de gasolina! Pelo menos se mexe! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão - Fê/Folhapress

Piada Pronta: "Gustavo Mosquito pede à Justiça para rescindir com o Corinthians!" Mas nem mosquito quer ficar mais no Corinthians! Justiça não acatou! Mosquito fica! Rarará!

E essa zoação: "São Jorge sai do Corinthians e clube fica sem padroeiro!". Troca por Santo Expedito: clube deve R$ 2 bilhões pra Caixa! Vende o Itaquerão!

Rarará! Sem mosquito, sem padroeiro e sem estádio! Corinthians tá numa fase esquisita: perde, perde, perde e, quando ganha, é contra o Vitória! Rarará!

E o Biden? Piaui Herald: Desesperados com possível vitória de Trump, Democratas trocam Biden por um labrador". Sensacionalista: "Assessor é demitido por se esquecer de acordar Biden antes do debate". E Biden é demitido por se esquecer de acordar! Rarará!

Biden vai para o Passa e Repassa do Portiolli competindo com o humorista Gui Santos! E perde! Tô passado e repassado! E o meme do dia! Bolsonaro vira DJ: MC Liano! Rarará!

DJ animando as noites de Rio das Pedras! E o Sensacionalista: "Campos Neto ameaça apostar reservas do BC no Jogo do Tigrinho se Lula não parar de falar mal". Rarará!

E a herdeira da fortuna da Disney declarou que vai parar de doar dinheiro para os democratas se eles não trocarem o Biden! Pelo Mickey! Rarará!

E essa faixa numa passarela em Brasília: "Avisem o Lucas que ele é corno". Ele e metade da cidade! E metade do Congresso! Congresso de cornos! E não aviso o Lucas. Porque o chifre é próprio do homem! O boi usa de intrometido! Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!