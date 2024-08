Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Olimpiadas Prontas! Quem mais causou furor nessas Olimpíadas foi o francês do pinto grande. No salto com vara! O pinto derrubou a vara. E o pinto chegou antes! Rarará! Derrubou a vara com a vara. Quando a vantagem se torna desvantagem.

E o meme: "O que você prefere, ganhar medalha ou ter o pinto grande?". Pode as duas coisas? Rarará!

E com todo o respeito aos atletas, chega de bronze! Bronzeado a gente já é! Bronze a gente pega em Ipanema, Leblon e Jericoacoara!

Brasil vira Bronzil! Prata é bom pra começar um faqueiro! Equipe Tramontina! Rarará!

E ouro o Bolsonaro rouba. Tem um meme com o Bolsonaro correndo pra roubar o ouro da Bia Souza! E a Rebeca é ouro em fofura! E brasileiro é ouro em 100 metros rasos pra pegar o busão! Corre pra pegar o busão. Corre, corre, pegou o busão! Ouro em busão ! Rarará!

E mais nomes engraçados: atleta grego de salto com vara: Karalis! E o francês de trampolim masculino: Pierre Gouzou. Saltou, gouzou! Rarará!

E domingo é o Dia dos Pais! Frase clássica do Dia dos Pais: "Vivo do passado porque de presente só ganho polo". Dia Nacional do Polo. E diz que pai só serve pra duas coisas: pagar pensão e emprestar o carro! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão de 9 de agosto de 2024 - Fê/Folhapress

Pai moderno tem tatuagem e faz comercial do Boticário. Pai antigo tem pelo no nariz! Rarará!

Promoção inédita: "Cinesystem faz promoção inédita: a partir de hoje até domingo, pessoas chamadas Rebeca e Beatriz não pagam ingresso". Oba! Vou me fantasiar de Rebeca: bota uma peruca e um collant psicodélico!

E meme do Bolsonaro! Os Engenheiros do Havaí cantavam: "Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones". O Bolsonaro canta: "Era um garoto que como eu amava joias e os rolextons". Rarará!

E esta piada pronta: "Candidato dá cabeçada em adversário durante debate em Teresina". Debateu mesmo! Rarará! Começou a maluquice!



Nóis sofre mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!

PQP! Paris Querida Paris!