O jogador de futebol americano Marlon Humphrey, que disse que a foto de Simone Biles e Jordan Chiles reverenciando Rebeca Andrade nos Jogos de Paris era nojenta, já foi preso acusado de roubar um carregador de celular.

O episódio ocorreu em 13 de janeiro de 2018 na cidade de Tuscaloosa, no Alabama. Segundo noticiado pela imprensa local na época, o atleta do Baltimore Ravens foi preso pela polícia no campus da Universidade do Alabama.

Simone Biles, Rebeca Andrade e Jordan Chiles no pódio da final do solo na ginática artística nas Olimpíadas de Paris - Gabriel Bouys /AFP

De acordo com os registros policiais, Humphrey estava em um carro com três mulheres e pegou o carregador de celular emprestado do motorista de aplicativo. Na hora de ir embora, porém, ele se recusou a devolver o equipamento.

Além disso, ele teria dado uma cotovelada no motorista e fechado o punho como se quisesse brigar.

Os policiais encontraram o atleta dentro de um hotel, e Humphrey teria respondido que o carregador era dele. Mas os agentes perceberam que o aparelho não era compatível com o celular do jogador e o devolveram ao motorista.

Ainda de acordo com a polícia, existia a suspeita de que Humphrey estaria alcoolizado. O jogador foi preso posteriormente no dia 25 de janeiro e pagou uma fiança no valor de US$ 2.500 (cerca de R$ 14 mil, na cotação atual).

Na ocasião, o time da NFL (liga de futebol americano) divulgou uma nota afirmando que o atleta disse ao clube que toda a situação era um mal-entendido.

Em março daquele mesmo ano, a Justiça americana determinou o arquivamento das acusações por falta de provas e que Humphey fosse reembolsado pelo pagamento da fiança.

Ao site Alabama News, a defesa do atleta disse que a situação poderia ter sido resolvida "sem desperdiçar o tempo e os recursos da polícia".

Na segunda (5), após Rebeca Andrade ganhar o ouro no solo da ginástica artística em Paris, Humphrey provocou polêmica ao criticar a atitude de Biles e Chiles de reverenciar a brasileira no pódio. "Isso é, literalmente, nojento", escreveu ele no X (antigo Twitter).

A postagem do jogador foi inundada por comentários de brasileiros e norte-americanos criticando a fala e defendendo as ginastas.