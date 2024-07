Brasília

A música "Não Quero Dinheiro", de Tim Maia, foi a que mais tocada em eventos em São Paulo e Campinas (SP) nos últimos dez anos, gerando receitas ao artista, segundo o Ecad, escritório que cobra e distribui direitos autorais no país.

O levantamento também revela que Santos, no litoral do estado, tem um gosto mais para o pop internacional.

O cantor Tim Maia - Homero Sérgio/Folhapress

Lá, os cinco maiores hits da década renderam receitas a estrangeiros. O campeão foi "How Deep is Your Love", do trio Gibb (Robin, Barry e Maurice), que se tornou icônica com a banda Bee Gees.

Como noticiou o Painel S.A., o estado de São Paulo foi o que mais arrecadou direitos autorais no país no ano passado, gerando R$ 850 milhões com licenciamento musical e valores pagos por canais, espaços e eventos que utilizaram música publicamente.

Os cinco municípios paulistas que mais tiveram participação nesse resultado foram a capital São Paulo, Barueri, Osasco, Santos e Campinas.

AS CINCO MAIS

As músicas que mais foram tocadas

São Paulo

Tim Maia: Não Quero Dinheiro Pixinguinha e Braguinha: Carinhoso Jorge Ben Jor: País Tropical José Augusto e Paulo Sergio Valle: Evidências Edson Conceição e Aloisio: Não Deixe o Samba Morrer

Santos

Robin Gibb, Barry Gibb e Maurice Gibb: How Deep is Your Love John Lennon e Paul McCartney: Let it Be Ann Orson e Bernie Taupin: Your Song Ann Orson e Bernie Taupin: Skyline Pigeon Phil Collins: Another Day in Paradise

Campinas

Tim Maia: Não Quero Dinheiro Edwin R Hawkins: On Happy Days José Augusto e Paulo Sergio Valle: Evidências Nando Reis: Do Seu Lado Roberto Carlos e Erasmo Carlos: Jesus Cristo

Barueri

José Augusto e Paulo Sergio Valle: Evidências Cartavetrata, Umto e Ficarelli: Eva Anastacia e Dominguinhos: Eu Só Quero Um Xodó Rodox e Digão: Mulher de Fases Moacyr Franco: Ainda Ontem Chorei de Saudade

Osasco