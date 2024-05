Wembley receberá a final da Liga dos Campeões da Europa e não deve estar achando muita graça. Sai o tradicional humor britânico e entra a indiferença.



Os londrinos esperavam a presença do Arsenal, mas os Gunners foram eliminados pelo Bayern de Munique nas quartas de final.

Harry Kane (Bayern) e William Saliba em lance de Bayern 1 x 0 Arsenal - Philippe Ruiz - 17.abr.24/Xinhua

OK, sir. Se não tem Arsenal, que tenha o Manchester City, mas os Citizens foram eliminados, também nas quartas, pelo Real Madrid.

Fosse a final entre Madrid e Munique, a expectativa seria extraordinária, mas quis o destino que os dois se encontrassem na semifinal.

E olhe que o Bayern acabou em terceiro lugar na Bundesliga, cujo campeão, o Leverkusen, seria maior atração, até pelo ineditismo.

Mas, o Borussia Dortmund, em quinto lugar no Campeonato Alemão, está longe de ser atraente.

Mbappé e Hummels em Paris Saint-Germain 0 x 1 Borussia Dortmund, no Parque dos Príncipes, em Paris - Franck Fife - 7.mai.24/AFP

A rara leitora e o raro leitor serão capazes de escalar o time de Dortmund? Não precisa responder.

Então está tudo resolvido? Faltam só 90 minutos, com acréscimos, para o 15º título merengue?

Sem a menor dúvida, é o que temos.

Mas e a maior dúvida?

Essa está no tal do jogo único, naquele em que tudo pode acontecer, uma jornada espetacular de Davi contra Golias em noite aziaga.

Do lado alemão, nenhum brasileiro, nem mesmo algum sul-americano.

Do lado espanhol, Éder Militão, embora na reserva, Rodrygo e Vinicius Júnior, cotado para ser o número 1 do mundo caso saia campeão.

Além de um timaço, do brilhante jovem inglês Jude Bellingham ao veterano feiticeiro croata Modric e do extraordinário alemão Toni Kroos, entre outros.

Tem uma campanha de 12 jogos sem derrotas e oito vitórias, ante sete vitórias, três empates e duas derrotas dos germânicos.

Não há comparação possível com o histórico do Borussia, criado em 1909 e apenas uma vez campeão europeu, na temporada 1996/97, quando venceu o Cruzeiro na final intercontinental —que valeu como Mundial.

Niclas Fuellkrug comemora após marcar na partida Borussia Dortmund 4 x 2 Atletico Madrid - Ina Fassbender - 16.abr.24/AFP

Elencar os títulos madridistas desde 1902 exigiria o espaço de uma página —não cabe na coluna, basta acrescentar os oito Mundiais, cinco da Fifa.

Como fica a tendência do ser humano em torcer pelo mais fraco?

Não será o suficiente para rechaçar quem diz ser insossa a decisão?

O Real Madrid disputará a sua 18ª final e o Borussia, a sua terceira. E, repitamos, está 14 a 1 para os espanhóis.

Vamos de patinho feio?

Mesmo com o cisne sendo permanente homenagem ao bom futebol?

SERVIÇO

A final da Champions, no próximo sábado (1°), será transmitida, na TV aberta, pelo SBT, na fechada, pelo TNT e no streaming, no Max, às 16h.

Salas de cinemas das redes Cinemark e Kinoplex em diversos shoppings paulistanos também exibirão a pugna, assim como o Reserva Cultural São Paulo.

DESSERVIÇO

A tradicional sensibilidade da CBF agendou dois jogos para o mesmo horário pelo retornado Campeonato Brasileiro; entre Grêmio e Bragantino, no Couto Pereira, em Curitiba, e Vitória e Atlético Goianiense, no Barradão, em Salvador.

É o que se chama valorizar o que é nosso. Vai ver porque a Champions é coisa de "globalista", essa estupidez inventada pela extrema direita.

POLÍCIA X LARANJA

A abertura de investigação pela Polícia Civil sobre o caso da Neoway, a empresa que recebeu R$ 1 mi em dois depósitos feitos pela intermediadora do contrato do Corinthians com a casa de apostas que o patrocina, deverá levar aos nomes de quem os recebeu desde que a Justiça autorize a quebra do sigilo bancário da empresa laranja.

Quem estará dormindo mal?