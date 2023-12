O nível do debate político no México está no fundo do poço. Não ajuda o fato de termos um presidente que esvaziou de substância a linguagem política e cujas palavras são como o ruído da rua: ele pode ser ouvido, mas não escutado. Nesse contexto, as campanhas que estão começando no período que antecede as eleições presidenciais do próximo ano não pretendem ser um combate de ideias, de forma alguma. Mas isso não significa que as eleições de 2024 serão inconsequentes. Muito pelo contrário.

Está em jogo nada mais nada menos do que a sobrevivência do país como o conhecemos. Para deixar claro, há duas opções muito claras nessas eleições. De um lado, os partidos tradicionais (PAN, PRI, PRD), que defendem a ordem constitucional de 1917 e o legado da transição democrática (1977-1996). De outro, o partido governista Morena e seus aliados (MC, PT, PVEM), que propõem um novo regime político ainda sem contornos precisos, mas com AMLO e seu entorno no centro. Assim, de um certo ponto de vista, e considerando o que está em jogo, os candidatos em si não são tão relevantes. Mas voltemos nosso olhar para eles.

O presidente do México, Andrés Manuel Lopez Obrador - Quetzalli Nicte-Ha/Reuters

Claudia Sheinbaum: a "delfín" de AMLO

Claudia Sheinbaum é a candidata do partido governista. Trata-se de uma funcionária pública grisalha, cuja carreira política sempre esteve sob a sombra e a direção de AMLO, de quem não se afastou nem um milímetro. Mas se acham que se trata de almas gêmeas políticas, hehe, já cometeram um deslize. AMLO e Sheinbaum não poderiam ser mais diferentes em termos de origem e história. AMLO é um líder social do coração dos trópicos mexicanos, que chegou ao poder por meio de agitação nas ruas. Sheinbaum pertence a uma classe média esclarecida da capital, e sua ascensão ao poder seguiu caminhos meritocráticos, na medida em que ela foi capaz de mostrar a AMLO o que ele mais aprecia em um subordinado: submissão absoluta. A tal ponto que, nos últimos anos, temos visto o que eu chamaria de tropicalização de Claudia Sheinbaum. De fato, se ao longo de sua carreira política ela se mostrou uma figura fria e acadêmica, dando a si mesma ares de intelectual, nos últimos três anos passou a imitar seu chefe. É impressionante observar isso. Ela adotou o mesmo tom de voz e as mesmas muletas de seu chefe. Chega a dar vergonha alheia.

Claudia Sheinbaum, candidata do Morena à Presidência - Luis Cortes/Reuters

Xóchitl Gálvez: pode, mas realmente quer?

Por parte da aliança opositora, temos a senadora Xóchitl Gálvez, que entrou com força este ano para se tornar a candidata da oposição. Ironicamente, foi o próprio AMLO que a impulsionou. Em um acesso de arrogância, ele se recusou a recebê-la em seu programa matinal e a retificar suas críticas infundadas à senadora. Xóchitl despertou grande entusiasmo entre a população, que inicialmente a viu como alguém que poderia enfrentar López. Entre os motivos para isso, estava o fato de que ela contrariava o discurso pró-pobres e indigenista e clientelista desse governo: Xóchitl é uma mulher indígena otomí que, graças a seus méritos, ascendeu economicamente. Esse entusiasmo inicial, no entanto, se dissipou. A senadora, longe de atacar a AMLO e a jugular de Sheinbaum, preferiu fazer uma campanha de artifícios e gracejos, que teve pouca ressonância na sociedade. Seu barco agora está se afundando e muitos estão se perguntando se ela realmente quer vencer. Seu partido, o PAN, foi um partido que por muitos anos não queria vencer, mas se contentava em ser a oposição e agir como uma bússola moral. Parece que Xóchitl está indo nessa direção.

A candidata da oposição Xochitl Galvez em campanha na Cidade do México - Luis Cortes/Reuters

Samuel García: 15 minutos de infâmia

No momento da redação deste artigo, não está claro se Samuel García será candidato. Tampouco se sabe se ele continuará como governador do estado de Nuevo León (na fronteira com o Texas). Nos últimos dias, ele fez um grande alvoroço para decidir se continuaria como governador ou se concorreria à presidência do México. Enquanto o assunto está sendo esclarecido, o que é importante saber sobre ele é que sua candidatura foi impulsionada por AMLO para dividir o voto da oposição. A segunda coisa a saber é que seus principais trunfos políticos são sua suposta juventude (35 anos) e uma pretensa franqueza em seu discurso imitado no estilo ranchero. Mas onde alguns veem frescor, outros veem pieguice; uma questão de abordagem e gosto pessoal. Ah, e mais uma coisa: o principal capital político de García é sua esposa, a influencer Mariana Rodríguez Cantú, que lhe empresta seus holofotes e seguidores nas redes sociais. Estamos diante de outro caso do que nos EUA chamam de power couple.

Cartaz com foto de Samuel García em ato de campanha em Monterrey - Daniel Becerril/Reuters

Verástegui: o lobo solitário

Resta um outro candidato: Eduardo Verástegui, um ator de novelas de quem você deve se lembrar de "Una Luz en el Camino" (1998), "Soñadoras" (1998-1999) e "Alma Rebelde" (1999). Verástegui se reinventou como um libertário mexicano e se vangloria de sua proximidade com Javier Milei e com o líder do Vox na Espanha, Santiago Abascal. A verdade é que ele tem uma tarefa muito difícil pela frente. Mas na política não há impossibilidades. A título de exemplo: entre meus conhecidos que apoiam AMLO, a candidatura de Verástegui é vista com bons olhos. Como podemos explicar que um eleitor do AMLO consideraria votar em um candidato dos antípodas? Resposta: porque talvez eles não sejam antípodas. Bukele, AMLO, Trump, Sanders, Milei e Verástegui, todos se apresentam como outsiders, antiestablishment e inimigos declarados de imaginadas "castas", "máfias do poder", "velhas ideias", "velha política". "The Swamp", "Washington", "politicagem". Não importa como o chamem. O objetivo é se conectar com a imensa e justificada frustração e indignação que existe contra os governos. Mesmo que isso nos custe a democracia.