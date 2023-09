A educação básica para todos, prevista no artigo 205 da nossa Constituição, carrega um sonho: um país de crianças e jovens aprendendo, portanto, mais rico em muitos sentidos. Conhecemos a dura realidade socioeconômica das nossas famílias e alunos, de muitas vulnerabilidades.

O artigo 205 não estabelece sonhos menores para estes, afinal, não faria sentido esperar que nossos alunos tivessem as mesmas condições dos da Finlândia para, só então, lhes garantir o aprendizado. A atribuição do professor é dificílima: assegurar a educação dos alunos brasileiros na condição socioeconômica que temos hoje.

Entre os muitos cursos de pedagogia e licenciatura disponíveis no Sisu, 78% deles têm nota de corte inferior a 640 pontos, portanto, tem baixa concorrência - Renato Stockler

Como está a atração e a seleção para a profissão docente, essa difícil atividade? Podem lecionar nos ensinos fundamental e médio os graduados em licenciaturas e pedagogia. O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) reúne em um sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação as vagas ofertadas por instituições de ensino superior de todo o Brasil. O sistema faz a seleção dos futuros universitários com base na nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Por curso e modalidade de concorrência, até o limite da oferta das vagas, eles são selecionados por ordem de maior classificação. Em outras palavras, para se tornar apto a lecionar, é necessário que o egresso do ensino médio alcance a nota de corte em licenciaturas ou pedagogia no Enem.

Considerando que o Enem é uma avaliação que capta bem a proficiência dos egressos do ensino médio, ele pode ser uma das referências para analisarmos, a partir da nota de corte, qual a proficiência dos alunos de cada curso.

Analisando os anos de 2018 a 2022, 50% dos cursos têm nota de corte abaixo de 640 pontos, portanto, são de acesso mais fácil. Entre os muitos cursos de pedagogia e licenciatura disponíveis nesse sistema, 78% deles têm nota de corte inferior a 640 pontos, ficando entre os de menor nota de corte, levando em conta a livre concorrência. Cerca de 30% dos cursos disponíveis no Sisu são de pedagogia ou de licenciatura e, considerando apenas os cursos com nota de corte menor do que 640 pontos, 46% destes são das áreas de docência.

Atualmente, não estamos atraindo os melhores alunos do Enem para a profissão docente, apesar do imenso desafio de garantir o aprendizado. O sucesso da educação e da aprendizagem está nas mãos dos professores. É imprescindível que a profissão atraia e retenha os nossos melhores talentos nacionais.

A implicação para a política pública é óbvia, a profissão precisa ser atrativa. Ser professor precisa ser socialmente mais atraente, mais valorizado e com melhores condições de trabalho. Os países nos quais a educação vai bem são os países onde ser professor é uma profissão sonhada.