Diz a lenda que Madonna foi excomungada pela Igreja Católica.

Há 35 anos ela lançava o clipe de "Like a Prayer", com uma polêmica releitura da simbologia católica, repleta de elementos sexuais e mensagens antirracistas. A imagem icônica de uma mulher que se rebela, cantando e dançando, contra aspectos repressores da maior doutrina religiosa do mundo por si só já seria o suficiente para justificar sua ascensão como um dos mais importantes ídolos femininos e feministas da cultura ocidental.

A ousadia de Madonna ainda choca. Por outro lado, não é chocante para ninguém o fato de que a sexualidade feminina vem sendo reprimida ao longo de séculos pela Igreja Católica —também responsável pela execução em massa de mulheres durante a Inquisição.

Segundo a Bíblia Sagrada, a mulher foi aquela que sucumbiu às forças do mal, simbolizadas pela serpente do Éden. A partir desses textos religiosos, a doutrina cristã estigmatiza a natureza feminina como transgressora. E passa a controlar, de forma violenta, simbólica e sistemática, a sexualidade das mulheres.

Ilustração de Silvis para coluna de Manuela Cantuária de 6 de maio de 2024 - Silvis/Folhapress

Tanto que a madonna —e aqui estamos falando da Virgem Maria, não da cantora— concebe Jesus Cristo sem "se sujar" pelo ato sexual, sendo assim considerada uma representação feminina sagrada.

Voltemos à Madonna profana, a cantora que celebrou 40 anos de carreira na praia de Copacabana, em um verdadeiro tributo à liberdade sexual das mulheres e de outros grupos oprimidos pelo conservadorismo, englobados pela sigla LGBTQIAP+. O espetáculo foi uma sequência de hinos (hits da cantora), com homenagens, batuques e performances com conotação sexual.

Madonna escolhe justo o Brasil para ser palco deste grande ritual pagão. Um país no qual os jesuítas e a Igreja Católica têm um papel essencial na colonização e na fundação da nossa identidade cultural. Ou seja, já era esperado que o espetáculo chocaria uma parcela conservadora do público brasileiro.

Acredito que os cristãos que apedrejam a cantora nas redes sociais, xingando-a de puta para cima e para baixo, desconsideram as palavras de Jesus, que no Evangelho de Mateus já dizia que "as prostitutas vos precedem no Reino de Deus".

Madonna deixa um legado de amor e inclusão e isso não a afasta, pelo contrário, a aproxima, dos verdadeiros valores cristãos.