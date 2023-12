João, o apóstolo, apressa Jesus que, de barba e coque, traz uma bandeja de pães.

"Bora, Jesus! A gente tá atrasado. Hm. Que cheiro bom."

"Chegou na hora boa, Joãozinho. Saiu um sourdough fresquinho aqui, no capricho. Agora que eu peguei o macete da fermentação natural lenta ninguém me segura. Melhor pão da Galileia, pode falar."

"Deve estar muito saboroso, mas… Estão esperando a gente naquele vilarejo de Samaria."

"Muito superior ao pão do Isaías! A pré-mistura dele é uma vergonha. Ele pesa a mão no fermento para render a fornada, por isso que fica sem gosto daquele jeito. Fora que fermento causa hipertensão, constipação, problema digestivo a dar com o pau. Aí sobra para quem curar o pessoal? Prova o meu para ver a diferença."

"Almocei agora, obrigado."

"Ah, mas com esse vinho que eu fermentei você não vai fazer desfeita. Na última safra o tanino não ficou tão estruturado. Mas esse ficou mais macio, aveludado, terroso. Passeia pela boca, cara. Desce pela garganta sem aresta nenhuma. Degusta só para ver."

"Melhor não, Jesus. Vou pegar o camelo agora. E já está anoitecendo. Vamos nessa?"

"A gente vai passar por aquele povoado na beira do rio do Jordão, do primo do Malaquias?"

Ilustração de SIlvis para coluna de Manuela Cantuária de 18 de dezembro de 2023 - Silvis/Folhapress

"Sim, é caminho."

"Ótimo, então vou levar meu alaúde. Estou há um tempão marcando de fazer uma jam session no celeiro dele. Lá tem uma acústica maneiríssima."

"Não sei se a gente tem tempo para isso."

"O tempo está virando. Deixa só eu pegar meu sudário. Olha como o tecido é macio."

"Legal. É de lã?"

"Cânhamo. Cem por cento vegano. Cadê minha sandália? Agora só uso couro vegetal também. Feito de casca de fruta. Dura menos, mas é livre de crueldade."

"Desde quando é vegano?"

"Eu sou ‘peixetariano’. Como peixe de vez em quando. Em Belém, infelizmente, não tem muita opção vegetariana, que dirá vegana. E, quando a gente é andarilho, precisa de muita proteína. Sou contra a pesca predatória, mas já estou pensando em uma solução para não prejudicar o meio ambiente."

"Vamos nessa, Jesus. Tem um monte de gente doente precisando da tua ajuda."

"Espera só um minuto que eu preciso levar meu óleo de coco."