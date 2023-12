Dentro do espírito natalino de solidariedade, amor e boa vontade, dirijo-me às operadoras de telefonia e peço: desativem os robôs de telemarketing. Uso meu exemplo porque tenho contado as ligações recebidas, entre 10 e 15 por dia, para os números de celular e do telefone fixo (sim, ainda tenho).

Pelo que me dizem pessoas próximas, não se trata de um triste privilégio. Essa tortura acomete milhões de brasileiros.

Lamentavelmente, o Brasil é um país que produz milhares de leis, portarias, normas etc. Mas também é o país em que a maioria delas não é levada em consideração. No ano passado, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) decidiu que o bloqueio de robocall valeria para todas as operadoras de telecomunicações, fixas ou móveis, que atuam no Brasil.

Há um tópico das notícias sobre este bloqueio que explica por que continuamos sofrendo com essas ligações indesejadas, para dizer o mínimo: a Anatel admitiu que não tinha (e não deve ter até hoje) estrutura e mecanismos para fiscalizar, sozinha, todas as pequenas teles.

A criação do prefixo 0303, exclusivo para telemarketing ativo de vendas, foi uma importante providência, mas algo tem de ser feito para acabar com esse inferno de ligações diárias.

Lamentavelmente, muitas pessoas, cansadas desse tormento, deixam o celular no volume mínimo, e não atendem ao telefone fixo.

Têm prejuízos sociais, afetivos e econômicos pela falta de respeito de quem quer vender, à força, produtos e serviços que não nos interessam. Ou que interessam, mas que poderíamos pesquisar nos marketplaces, comparar preços, condições, frete e prazos de entrega, antes de bater o martelo por algum fornecedor.

Nada tenho contra robôs. Até hoje, acho divertido o robô do seriado "Perdidos no Espaço", cuja exibição no Brasil começou em 1966. O primeiro desses robôs famosos foi "Maria", de Metrópolis, filme alemão de 1927.

Nessa galeria, também está Hall 9000, de "2001: Uma Odisseia no Espaço". Mas, definitivamente, não tolero o robocall, as chamadas feitas por robôs que entregam uma mensagem gravada. E é claro que a intensidade das ligações cresce neste período que antecede o Natal e o pagamento da segunda parcela do 13º salário.

Por isso, insisto: deixem-nos em paz. Não é pedir muito.