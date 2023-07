Os identitários de esquerda são a bomba relógio que vai acabar com o marasmo que reina no Threads. E isso talvez aconteça antes mesmo do novo app da Meta enterrar o Twitter —se é que vai acontecer. Não adianta criar outro botequim virtual se uma das tribos dos frequentadores permanece a mesma e sequer reconhece que faz parte do problema.

Os defensores de minorias, que tomaram para si o monopólio das virtudes, acusam o Twitter de ter soltado as rédeas para que a extrema direita deitasse e rolasse em desinformação e assassinatos de reputação. Ignoram a contribuição que deram para transformar a rede do passarinho num ambiente hostil, promovendo perseguições e cancelamentos. Com as melhores intenções, claro.

Os logos do Threads e do Twitter em ilustração - Dado Ruvic/Reuters

A plataforma foi conivente com ataques à democracia, ao sistema eleitoral, com a degradação da própria sociedade ao dar voz a racistas, homofóbicos, fascistas, misóginos. Essa parte já discutimos ad infinitum.

O ódio do bem, o fogo amigo, o enquadramento corretivo passa ao largo das discussões. Os radicais de esquerda viraram massa de manobra do Twitter igualzinho aos de direita ao alimentarem o algoritmo da plataforma com o que há de mais nefasto do seu comportamento.

Ainda que a intenção possa ser nobre, não há diferença entre esses dois polos nas consequências da devastação da saúde psicológica dos usuários. Ansiedade. Depressão. Medo. Raiva. Paranoia. A diferença é que o blogueiro de extrema direita assume a finalidade do assédio e do linchamento enquanto o identitário de esquerda jura que a sua agressividade, a interdição do debate e o linchamento de quem não reza pela mesmíssima cartilha é por um bem maior, e não uma forma de ganhar visibilidade e monetizar sua própria imagem.

O Twitter pode até ficar esvaziado, mas com o mercado das virtudes (expressão cunhada pelo professor Wilson Gomes) tão aquecido, não há Threads que fique imune aos vingadores do bem.