Almodóvar não faria melhor. Ángeles Béjar, mãe do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, se trancou em uma igreja para jejuar em protesto às medidas impostas pela Fifa a Luis Rubiales. Aos olhos do mundo, o filhinho da mamãe agarrou e beijou a boca da jogadora Jenni Hermoso à força.

O dirigente foi suspenso por 90 dias, até que o processo disciplinar seja concluído pela Fifa. Nesse período, perde a remuneração, parte do que sua mãe considera uma "caça desumana e sangrenta". Não há espaço para dúvidas na leitura do episódio. No Brasil, Rubiales poderia ser enquadrado em importunação sexual; na Austrália, final da Copa do Mundo e palco do beijo forçado, agressão sexual, assim como na Espanha, onde foi aberta uma investigação.

Luis Rubiales beija Jenni Hermoso na boca - BBC

Muita gente avaliou como exagero as acusações contra o dirigente, mais do mesmo daqueles que acham que o corpo da mulher vive numa prateleira à disposição do público. O que surpreende, ainda que não muito, foi a defesa almodovariana da mamacita machista, que ameaça morrer de fome pela honra do filho.

O teatro da mãe de Rubiales, ao negar a gravidade do fato, não é apenas atitude de uma mulher do seu tempo, é reflexo de uma triste realidade: sexismo passa de geração para geração e as mães têm mais influência do que os pais no comportamento machista herdado pelos filhos. Não sou eu quem diz, mas alguns estudos, como um conduzido pela Universidade do País Basco.

A explicação é simples. É sobre seus ombros que recai a responsabilidade da educação, exemplos de divisão de tarefas domésticas, o incentivo às brincadeiras, as noções básicas de igualdade de gênero. Não significa que sejam mais machistas do que os pais, apenas que passam mais tempo com os filhos. E não se trata aqui de culpar as mulheres, mas exaltar aquelas que criam seus filhos com uma visão feminista do mundo, para não ter que passar a mão na cabeça de marmanjo machista.