O então candidato Lula fez um aceno importantíssimo aos eleitores quando, ainda antes da eleição, usou o falecido Twitter para uma enquete sobre a possível volta do horário de verão. Em 10 minutos, mais de 100 mil manifestações, 74% delas favoráveis à volta da medida. A dois meses da data que, em geral, entraria em vigor, o governo ainda não anunciou nenhuma decisão.

O assunto é polêmico. Apesar de parecer, pelo DataLula, que a grande maioria quer dias mais longos, é uma treta que divide mais a população do que coentro ou ketchup na pizza. Esta colunista, por exemplo, é do time coentro, azeite de oliva e horário de verão, mas o que não falta é gente do contra. Argumentos de sobra para os dois lados.

A turma do "não mexe no meu relógio" tem lá suas razões ao contestar a mudança. Dificuldade para se adaptar ao novo horário, que mexe com a produção de hormônios que regulam o sono e o despertar. Quem mora longe do trabalho muitas vezes precisa acordar no escuro para chegar no horário, um problema ainda maior para mulheres mais vulneráveis à violência.

Há quem defenda que a mudança de ciclo afeta o setor agropecuário, porque o gado é sensível às mudanças de horário nas fazendas, pode se estressar e ter a produtividade de leite prejudicada. Outra reclamação é a possível confusão num país que já adota quatro fusos diferentes, em estados que adotam ou não o horário de verão.

Apesar de ser solidária, estou no outro time, aquele dos dias mais longos, de mais gente nas ruas, de lojas abertas, restaurantes e bares lotados. Pequenos prazeres que o coisa-ruim do ex-presidente conseguiu acabar no primeiro ano de governo, com o argumento de que não havia mais razão pelas mudanças nos hábitos de consumo.

O cramunhão, claro, ignorou os impactos positivos na saúde mental da população, mas também na economia. Mais vendas no varejo e nos bares, mais segurança nas ruas na volta do trabalho. Luz no fim de dias mais quentes também é estímulo para atividades físicas ao ar livre. Motivos de sobra, mas eu me contentaria com o simples fato de que a volta do horário de verão contrariaria uma decisão do inelegível.