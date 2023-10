Uma camionete desfila nas ruas de Gaza, acompanhada por uma multidão de homens. Na caçamba, terroristas armados e uma mulher seminua, vilipendiada, levada feito um animal, como um troféu.

Shani Louk é germano-israelense e estava no festival de música invadido pelo Hamas. Mesmo local em que Noa Argamani foi sequestrada por motoqueiros. São imagens que jamais sairão da memória, assim como a informação de que dezenas de mulheres foram estupradas ao lado dos corpos de namorados e amigos.

O estupro é usado como arma de guerra desde sempre. A historiadora italiana Lucetta Scaraffia explica que exércitos vencedores exercem um direito de posse sobre o corpo das mulheres dos vencidos, tanto para dar vazão ao instinto sexual dos soldados quanto para aterrorizar e humilhar os derrotados. "Violar a mulher do inimigo é feri-lo naquilo que se considera que ele tem de mais íntimo e precioso."

No caso do Hamas, há outro ingrediente nefasto nessa motivação: mesmo mulheres de sua origem são consideradas propriedades, cidadãs de segunda categoria. Palestinas encaram uma vida recheada de violência física, sexual, psicológica, econômica. São mortas, acusadas de crimes contra honra. É um dos lugares no Oriente Médio que mais se destacam pelo número de casamentos infantis. O testemunho de uma mulher vale menos do que o de um homem. Desigualdade de gênero é a norma. Há restrições de liberdade de expressão e de circulação. São proibidas de andar de moto, fumar em público, ir a um cabelereiro masculino. Desencorajadas a qualquer atividade de lazer ou mesmo a denunciar incesto.

Não surpreende que o Hamas sequestre, vilipendie, estupre, mate e exponha em praça pública mulheres de origem israelense.

O que assombra é ver quem se diz feminista relevar as ações de uma organização misógina em nome de uma ditadura teocrática miliciana. Não é sobre o direito das mulheres, é só política.