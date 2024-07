A cantora Lilly Allen anunciou que passaria a produzir fotos para uma plataforma que promove conteúdo adulto, mais conhecido como pornografia. No entanto, a única parte do corpo que ela está disposta a mostrar são os pés.

Segundo sua pedicure, eles são bonitos e renderiam um bom dinheiro, pois ela tem classificação cinco estrelas no WikiFeet. O site mantém um acervo com fotos dos pés de celebridades e recebe mais de três milhões de visitantes por mês, que podem avaliar e votar nos favoritos. O novo negócio de Allen cobra 8 libras pela assinatura no OnlyFans e bombou. Eu deveria fazer o mesmo.

Fetiche em pés é conhecido como podolatria. - Adobe Stock

Há alguns anos, eu participava de um programa sobre política, no YouTube, e o produtor passou a me mandar prints de alguns comentários. "Lamberia os pezinhos da Mariliz", "Pisa em mim, Mariliz". Ria, nervosa. Toda semana aparecia alguém mais interessado no meu dedão do que nas opiniões sobre a ameaça de eleger um tipo feito Bolsonaro. A democracia em perigo e o eleitor só queria lamber meus dedos.

Um sujeito chegou a pedir meu endereço para mandar um presente: uma sandália. Virou piada entre os colegas, mas comecei a usar tênis nas gravações. Não adiantou, os tarados avaliavam o tamanho e faziam conjecturas sobre a existência ou não de joanetes.

Um fetichista podal (jeito chique para se referir aos tarados por pés) foi além, criou um perfil meu no mesmo site em que Lilly Allen despontou para o sucesso, com fotos de vários ângulos e classificação, onde atingi a média de quatro estrelas. Por que não cinco? Eu, uma jornalista com carreira sólida, me peguei vistoriando a anatomia dos meus pés. Não tenho dedos tortos nem o mindinho maior do que o segundo. Talvez uma calosidade provocada pelo hábito de andar descalça ou talvez meu calcanhar de Aquiles seja o ressecamento, típico de mulheres na menopausa. Posso, agora, ter broxado os interessados no meu arco plantar.

Vejamos o lado positivo em explorar a extremidade sul do meu corpo. Nada pode ser pior do que ser chamada de "cadelinha do Lula" ou "putinha do Netanyahu". Abandono o leitor que é tarado por política, idiotizado por ideologias, e me dedico a produzir conteúdo lúdico para aqueles que vão apenas reclamar da pedicure malfeita ou da cor do esmalte. Aliás, qual vocês preferem: Preguicinha ou Odara?