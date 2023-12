Financial Times

O Reino Unido começou o século 20 como Roma e o século 21 como Itália. Esta última comparação não deve ser levada muito longe —qualquer tolo pode ver que existem muitas diferenças entre o Reino Unido e a Itália.

Mas uma semelhança não pode ser ignorada: a produtividade, que é o principal determinante do padrão de vida, está estagnada em ambos os países.

Isso tem sido verdade na Itália desde o final do século 20. Tem sido verdade no Reino Unido desde a crise financeira de 2008. O principal desafio econômico para o país é acabar com essa estagnação. Sem isso, será impossível resolver seus outros problemas sociais e políticos.

Um importante livro novo, "Ending Stagnation" (Acabando com a Estagnação), da Resolution Foundation, encara esse fracasso. Mas sua atenção não se concentra apenas em acabar com a produtividade estagnada, por mais vital que isso seja, mas também em outras fraquezas.

De fato, a lista de acusações acaba sendo deprimentemente longa. Entre as conclusões mais marcantes desta longa lista de fracassos está o quanto o Brexit foi uma distração custosa dos desafios que o país deve enfrentar se quiser continuar sendo uma democracia próspera de alta renda.

Vamos começar com a estagnação. Entre 2007 e 2021, a produção por hora no Reino Unido aumentou 7%. Entre 1993 e 2007, em contraste, aumentou 33%. Os salários médios reais por hora aumentaram 8% entre 2007 e 2021. Entre 1993 e 2007, em contraste, aumentaram 28%.

Novamente, de acordo com a OCDE, o PIB real per capita no Reino Unido aumentou 6% entre 2007 e 2022. Isso foi melhor do que na Itália, onde o PIB per capita na verdade caiu 2% nesse período.

Mas entre 1992 e 1997, o PIB real per capita aumentou 46% no Reino Unido. O dinamismo econômico do Reino Unido evaporou.

Como resultado, os rendimentos ficaram bem abaixo dos de países comparáveis: em 2018, os rendimentos médios das famílias eram 48% mais altos no Canadá, 37% mais altos na Austrália e 20% mais altos na Alemanha.

As famílias de baixa renda eram cerca de 27% mais pobres do que na França ou na Alemanha.

A desigualdade disparou nos anos 1980 e permaneceu alta desde então. Mais do que em qualquer outro país europeu de grande porte. O aumento do salário mínimo não mudou isso significativamente, porque os salários não se traduzem diretamente em renda familiar relativa.

O que a Resolution chama de "o agarramento obstinado" da desigualdade mantém sua força porque o topo da distribuição de renda se afastou do meio. Também se deve a cortes substanciais nos benefícios, ao fato de que os trabalhadores de baixa renda trabalham menos horas e a um enorme aumento nos custos de moradia para as famílias mais pobres.

Essa alta desigualdade não é apenas entre as famílias. Também é entre os lugares. Essas desigualdades regionais também são antigas. Assim, de acordo com a Resolution, "80% da variação de renda entre as áreas que vemos hoje é explicada pelas diferenças de 1997".

A diferença entre Londres e outras cidades é dramática. A capital é 41% mais produtiva do que Manchester. Paris, em contraste, é apenas 26% mais produtiva do que Lyon.

Uma defesa padrão da alta desigualdade é que ela cria incentivos para a inovação e o crescimento. No Reino Unido, isso tem sido surpreendentemente falso.

A combinação resultante de baixo crescimento com alta desigualdade é tóxica. Os jovens nunca experimentaram o progresso salarial que seus pais tiveram.

Em parte devido às baixas taxas de juros e em parte devido à falta de construção, aqueles nascidos no início dos anos 1980 tinham quase metade da probabilidade de seus pais de possuir sua casa própria aos 30 anos.

Uma causa importante desses fracassos é o baixo investimento. Nos 40 anos até 2022, a taxa de investimento fixo do Reino Unido foi a mais baixa entre os países membros do G7. No membro médio da OCDE, o investimento público é quase 50% maior do que no Reino Unido.

Essa falta de investimento, e portanto a escassez de leitos e equipamentos, é uma das razões pelas quais o NHS (sistema de saúde público do Reino Unido) está sempre à beira do colapso. O tempo gasto em deslocamentos também é relativamente alto.

Tão ruim quanto é a volatilidade do investimento público, à medida que os gastos são ligados e desligados em resposta a exigências fiscais de curto prazo.

Os baixos níveis de investimento privado são tão importantes quanto. A dedução dos gastos com investimento, anunciada por Jeremy Hunt em seu Pronunciamento de Outono, deve ajudar, desde que essa política dure. Dada a mudança constante da tributação corporativa no passado, isso parece pouco provável.

Um desafio importante são as restrições à construção de praticamente qualquer coisa, o que afeta tanto a construção residencial quanto a comercial. Mas para investir mais, também é necessário poupar mais: o Reino Unido é um país de poupança extremamente baixa em relação a outros países de alta renda.

Infelizmente, essas dificuldades estão prestes a piorar. A combinação do envelhecimento, tensões geopolíticas, Brexit, taxas de juros mais altas e a transição energética aumentará as pressões sobre a economia e os gastos públicos em um momento em que a carga tributária já está em níveis historicamente altos e a dívida pública já está próxima de 100% do PIB.

A Declaração de Outono recorreu a truques substanciais para prever uma posição fiscal de médio prazo gerenciável.

Então, o que deve ser feito? Ao abordar essa questão fundamental, três pontos precisam ser levados em consideração.

Primeiro, esses são problemas estratégicos, não táticos. A economia não está proporcionando a prosperidade que a grande maioria deseja. À medida que o país fica para trás, a infelicidade aumentará.

Segundo, o Thatcherismo não causou, infelizmente, um renascimento duradouro da economia do Reino Unido. Na verdade, o crescimento anterior a 2007 foi em parte uma ilusão. Isso deve ser enfim admitido.

Por fim, problemas estratégicos exigem soluções estratégicas. A governança britânica apenas se arrasta, mas isso simplesmente não funcionará. Planejo discutir o que deve ser feito e como em uma coluna subsequente.