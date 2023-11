Financial Times

Em 19 de novembro de 1919, o Senado dos Estados Unidos repudiou o Tratado de Versalhes. Com essa decisão, os EUA retiraram sua força de manter o que havia sido acordado após a Primeira Guerra Mundial, deixando essa tarefa para os britânicos e franceses, que não tinham a vontade nem os meios para fazê-lo.

A Segunda Guerra Mundial se seguiu. Após esse conflito, os EUA desempenharam um papel muito mais produtivo. Hoje, o mundo ainda é, em muitos aspectos, aquele que os EUA criaram.

Mas por quanto tempo isso será o caso? E o que poderia seguir? O resultado da próxima eleição presidencial do país pode responder a essas perguntas, não apenas de forma decisiva, mas, infelizmente, muito mal.

Pesquisas recentes sugerem que quase 55% dos eleitores americanos desaprovam o desempenho de Joe Biden. As estimativas também sugerem que Trump está ligeiramente à frente do atual presidente nas pesquisas de confronto direto antes da eleição, que está a um ano de distância.

Por fim, sugerem que Trump está à frente de Biden em cinco dos seis estados-chave. No geral, uma vitória de Trump é claramente e perturbadoramente plausível.

O que isso significaria? A resposta mais importante é que os EUA, não apenas a democracia mais poderosa do mundo, mas também o país que a salvou no século 20, não está mais comprometido com as normas democráticas.

A norma mais fundamental é que o poder deve ser conquistado em eleições livres e justas. Se as eleições presidenciais dos EUA são "justas" é discutível. Mas elas têm regras. Esforços do atual presidente para derrubar essas regras equivalem a uma insurreição. Que Trump tentou fazer isso não é discutível.

Tampouco há evidências de fraude para apoiar sua tentativa de golpe. Ele está sendo acusado corretamente. No entanto, ele ainda pode vencer uma eleição presidencial. Uma das razões pelas quais ele pode fazer isso é que quase 70% das pessoas que se identificam como republicanas dizem acreditar em suas mentiras. Isso é chocante, embora, infelizmente, não seja tão surpreendente.

O que significaria outra presidência de Trump para os EUA, além de um endosso a um homem que tentou derrubar a Constituição?

Obviamente, a resposta dependeria em parte do equilíbrio no Congresso. No entanto, seria errado tirar conforto adicional de como se comportou da última vez. Então, ele contou com figuras bastante tradicionais do meio militar e empresarial. Da próxima vez será diferente. "Maga" [movimento Make America Great Again, dos apoiadores de Trump] é agora um culto com um número considerável de seguidores.

Um plano doméstico crucial de Trump é substituir o serviço civil de carreira por servidores leais ao presidente. A desculpa é a suposta existência de um "Estado profundo", pelo qual os críticos se referem a funcionários públicos de carreira conhecedores cuja lealdade é à lei e ao Estado, não à pessoa no poder.

Uma razão pela qual isso é questionável é que o governo moderno não pode funcionar sem essas pessoas. A razão maior é que, se os serviços de inteligência, segurança interna e receita interna, o exército, o FBI e o Departamento de Justiça estiverem subordinados aos caprichos do chefe de Estado, teremos uma autocracia.

Sim, é tão simples assim. Com um chefe de Estado vingativo, os abusos de poder podem ser generalizados. Este não seria os EUA que conhecemos. Poderia ser mais parecido com a Hungria de Viktor Orbán ou até mesmo com a Turquia de Recep Tayyip Erdogan.

O que isso poderia significar para o mundo?

Mais obviamente, a aceitação pelos EUA de um homem e um partido que abertamente repudiaram a norma central da democracia liberal desanimaria aqueles que acreditam nela e encorajaria déspotas e seus lacaios em todos os lugares. É difícil exagerar o efeito de tal traição pelos EUA.

A mistura desse desespero com a abordagem declaradamente transacional de Trump enfraqueceria, se não destruiria, a confiança sobre a qual as alianças atuais dos EUA se baseiam. Os americanos estão certos em criticar a carona da maioria dos aliados.

Não há dúvida, acima de tudo, de que os europeus (entre os quais o Reino Unido está incluído) devem fazer mais. Mas a aliança precisa de um líder. No futuro previsível, os EUA têm que ser esse líder.

Com a Rússia ameaçando a Europa e a China como um concorrente igual, as alianças serão mais importantes do que nunca —não apenas para seus aliados, mas também para os EUA. Trump não entende nem se importa com isso.

Em seguida, há as implicações para a economia mundial. Trump está propondo introduzir uma tarifa de 10% em todas as importações. Isso seria uma versão contemporânea (embora mais branda) da infame tarifa Smoot-Hawley de 1930. Certamente levaria a retaliações. Também causaria um grande dano à OMC (Organização Mundial do Comércio), ao repudiar os compromissos dos EUA de reduzir as barreiras tarifárias ao longo de muitas décadas.

Tão importante quanto isso provavelmente será o impacto nos esforços para combater as mudanças climáticas. Os EUA provavelmente reverteriam muitas medidas da Lei de Redução da Inflação de Biden. Também pode ser provável uma retirada dos EUA dos esforços para promover investimentos em energia limpa em países emergentes e em desenvolvimento.

As relações com a China também devem ser questionadas. Aqui, as mudanças podem não ser tão dramáticas, porque a hostilidade em relação ao crescimento da China é bipartidária. Mas a oposição à China teria menos a ver com ideologias sob Trump, que não se importa com essas diferenças entre autocracias e democracias. Ele prefere as primeiras.

Isso se tornaria apenas uma disputa de poder, com Trump tentando manter os Estados Unidos em primeiro lugar. Como isso seria diferente ainda não está claro. Trump pode tentar virar a Rússia contra a China, assim como Nixon fez com a China contra a União Soviética. O abandono da Ucrânia pode ser sua isca.

Um segundo mandato de Trump pode não arruinar os Estados Unidos para sempre. Mas tanto ele quanto o resto do mundo perderiam sua inocência. Teríamos que nos adaptar à realidade de que os Estados Unidos reelegeram um homem que abertamente tentou subverter sua democracia. É possível que as acusações contra Trump salvem o dia. Mas essa esperança frágil destaca a ameaça atual à democracia.