Na reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, há duas semanas, o presidente Volodimir Zelenski, da Ucrânia, afirmou que "se alguém pensa que isso é apenas sobre nós, apenas sobre a Ucrânia, eles estão fundamentalmente enganados". Em um jantar ao qual eu compareci, Dmitro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, perguntou: "o Ocidente ainda acredita em si mesmo?"

Tanto a afirmação quanto a pergunta foram pertinentes. O que está acontecendo na Ucrânia desafia os valores ocidentais e os interesses ocidentais. Desafia nossos valores, porque a Ucrânia provou com seus recursos, seu sangue e sua vontade o desejo de ser um país livre, independente e democrático. Desafia nossos interesses porque, se for independente, pode ser um baluarte contra a Rússia. Desde que a Rússia de Putin é a potência revanchista mais perigosa do continente desde a Alemanha de Hitler, a Europa precisa disso.

Além disso, dada sua história pós-soviética de corrupção e divisão e o tamanho relativo dos dois países, o que a Ucrânia conquistou é surpreendente. Uma nova nação está nascendo do fogo.

Muitos, especialmente Vladimir Putin e seus comparsas, acreditavam que a Ucrânia entraria em colapso em dias. Na verdade, a Rússia fez pouco progresso militar desde março de 2022. Novamente, apesar da perda de território, da perda de mão de obra, por meio da emigração, do recrutamento, de ferimentos e mortes, e dos custos materiais de combater essa guerra, a economia também está indo muito bem. Isso também pode continuar, desde que a assistência que a Ucrânia desesperadamente precisa seja fornecida.

No final de março de 2023, o FMI aprovou um programa de facilidade de financiamento estendido (EFF, na sigla em inglês) de US$ 15,6 bilhões (R$ 77,4 bilhões) como parte de um pacote de apoio de US$ 115 bilhões (R$ 571 bilhões). Isso incluiu reformas estruturais com o objetivo de preparar o país para a adesão à UE. Em 11 de dezembro de 2023, o conselho do FMI afirmou: "As autoridades fizeram um progresso significativo em relação aos compromissos do EFF em condições desafiadoras, cumprindo todos os critérios de desempenho quantitativos aplicáveis até o final de junho e metas indicativas até o final de setembro e a maioria dos marcos estruturais até o final de outubro".

Não menos notável foi o desempenho econômico. Quando o EFF foi acordado em março passado, o fundo previu um crescimento do PIB entre menos 3 e mais 1 por cento em 2023. A equipe agora espera que fique próximo de 5 por cento. Houve um grande prejuízo em 2022, com uma queda de 29 por cento no PIB. Mas em 2023, apesar de tudo, a economia se estabilizou. Da mesma forma, apesar de tudo, também o campo de batalha. A Ucrânia não alcançou o progresso que esperava. Mas a Rússia também não avançou e continua sofrendo pesadas perdas de homens e armamentos.

No entanto, apesar de todas as suas conquistas na guerra, a Ucrânia só pode resistir se receber o apoio sincero e oportuno das potências ocidentais. O Centro de Estratégia Econômica da Ucrânia observa que "cerca de metade do orçamento do Estado é gasto em defesa". Se o Ocidente deseja evitar o colapso da Ucrânia ou os riscos de uma guerra indefinida, deve fornecer os recursos de que ela precisa.

De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, o financiamento externo do ano passado foi de US$ 42,5 bilhões (R$ 211 bilhões). A necessidade deste ano caiu para US$ 37,3 bilhões (R$ 185 bilhões). O perigo é que, enquanto no ano passado o fluxo de financiamento foi rápido e adequado, este ano isso parece improvável. A UE precisa concordar com seu programa de 50 bilhões de euros (R$ 269 bilhões) esta semana. Se não o fizer, o governo ucraniano pode ser forçado a imprimir dinheiro, se envolver em empréstimos de curto prazo arriscados ou cortar gastos vitais.

Embora pareça pouco provável que a UE deixe de cumprir no final, apesar da oposição vil de Viktor Orbán, o mesmo não é verdade para os EUA. Como argumenta Anne Applebaum, há o risco de que o Congresso abandone a Ucrânia. Alguns republicanos, ao que parece, realmente preferem a Rússia de Putin à Ucrânia de Zelenskyy. Outros desejam se alinhar ao desejo egoísta de Donald Trump de impedir um acordo que possa amenizar a crise na fronteira sul. Isso seria particularmente grave para o fornecimento de armas que apenas os EUA podem dar.

Em resumo, estamos testemunhando o que passou a ser chamado de "fadiga da Ucrânia". No entanto, os argumentos para impedir que a Rússia destrua a Ucrânia de forma alguma diminuíram. Pelo contrário, o comportamento e a retórica do governo russo pioraram, se é que algo é possível. A extensão do controle totalitário sobre as regiões ocupadas da Ucrânia é horrível. Isso é uma tentativa de eliminar as aspirações e a identidade de um povo. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev ameaça uma guerra eterna até que a Rússia obtenha a Ucrânia. E o que a Rússia pode querer em seguida? Os países bálticos? O leste europeu? E o que a China pode querer se vir uma queda tão grande na vontade ocidental?

No entanto, ajudar a Ucrânia também é barato. Nenhum soldado ocidental está em risco. As somas a serem acordadas este ano representam menos de 0,25% do PIB combinado da UE, Reino Unido e EUA. O argumento de que isso é inacessível é ridículo. Como observei em 28 de fevereiro de 2023, essas somas são insignificantes em comparação com aquelas gastas em subsídios energéticos na Europa e em guerras anteriores dos EUA.

Pessoalmente, considero totalmente persuasivos os argumentos de Robert Zoellick (e outros) de que as reservas congeladas da Rússia podem e devem ser usadas em benefício do país que Putin está tentando destruir. Isso parece totalmente justo. Mas mesmo sem isso, fornecer à Ucrânia os recursos e armamentos de que ela precisa é uma pechincha notável, em comparação com os custos morais e materiais de um abandono fraco e imprudente.

No final, é claro, deve haver uma paz. Mas deve ser uma paz com honra. Isso só acontecerá se a Rússia perceber que desta vez a força não será permitida a estar certa. O Ocidente tem os recursos para garantir isso. A questão, como perguntou o ministro, é se ele acredita o suficiente em si mesmo para mostrar a vontade. Se não, o preço pode se revelar incalculável.