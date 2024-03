Financial Times

Qual é o futuro econômico da China? Esta pergunta levanta muitas questões específicas, especialmente sobre os persistentes desequilíbrios macroeconômicos, sobre a ameaça de declínio populacional e sobre o agravamento das relações com partes importantes do mundo exterior. Acima de tudo, com um Estados Unidos mais hostil.

Mas por baixo de tudo isso está uma questão mais profunda: o "capitalismo comunista", aquela invenção aparentemente contraditória de Deng Xiaoping, está inexoravelmente desaparecendo sob Xi Jinping? O regime da China se tornará rígido e, no final, entrará em colapso, como a União Soviética fez?

O presidente da China, Xi Jinping, vota durante a sessão de encerramento da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN) no Grande Salão do Povo em Pequim, em 11 de março de 2024 - AFP

Abordei algumas dessas questões em uma série de colunas publicadas no ano passado. Na semana passada, logo após retornar da minha primeira visita de uma semana a Pequim e Xangai desde 2019, reexaminei os desafios macroeconômicos estruturais da China e levantei preocupações sobre o possível ressurgimento de desequilíbrios globais desestabilizadores.

Esta semana, pretendo abordar a questão muito maior: o Xi-ismo está matando o Deng-ismo? Muitas pessoas informadas que conheci estavam extremamente pessimistas, especialmente em relação às perspectivas para o setor privado. Mas tais problemas serão eventualmente resolvidos, ou não?

Muita luz sobre essa questão é lançada pelo livro "China’s World View" (Visão mundial sobre a China, em tradução livre) recentemente publicado por David Daokui Li, um distinto professor de economia formado em Harvard, que leciona na Universidade Tsinghua. Pessoas interessadas na China, sejam elas "falcões" ou não, devem ler cuidadosamente o valioso livro de Li.

Talvez sua observação mais surpreendente seja que "de 980 até 1840, o início da história moderna da China", a renda per capita declinou.



A antiga China estava em uma armadilha de Malthus. Esta imagem é ainda pior do que a mostrada no trabalho do falecido Angus Maddison. Mesmo após 1840, essa realidade sombria não se tornou muito mais brilhante. Somente após o "reformar e abrir" de Deng Xiaoping é que isso mudou.

Ao libertar a economia privada, confiar nas forças de mercado e abrir-se para a economia mundial, Deng criou as condições para uma transformação extraordinária. No entanto, reprimindo demandas por democracia na Praça da Paz Celestial em 1989, ele também reforçou o controle do partido comunista. Ele inventou uma nova economia política: a China de hoje é o resultado.

Será também sustentável? O livro de Li responde um claro "sim" a essa pergunta. Em essência, ele argumenta que o sistema político da China não deve ser visto como soviético, mas como uma forma modernizada do estado imperial tradicional chinês. Este estado é paternal.

Ele é responsável pelo povo, mas não é responsabilizado por ele, exceto em um aspecto fundamental: se perder o apoio em massa, será derrubado. Seu trabalho é fornecer estabilidade e prosperidade. Mas, ao fazer isso, não tenta controlar tudo a partir do centro. Isso seria loucura em um país tão vasto: ele descentraliza para níveis locais. O partido comunista, ele argumenta, deve ser visto fundamentalmente como o partido nacional da China.

Dessa perspectiva, o regime de Xi não representa um abandono dos objetivos da era de Deng, mas sim uma tentativa de remediar alguns dos problemas criados por sua dependência do "capitalismo acelerado", ou seja, corrupção generalizada, desigualdade crescente e danos ambientais. Os problemas também incluem críticas dos novos plutocratas, especialmente Jack Ma da Alibaba, a áreas protegidas de política e política.

As autoridades chinesas estão tão preocupadas com os monopólios de plataformas e a instabilidade financeira quanto as ocidentais. Acima de tudo, argumenta Li, o desenvolvimento econômico continua sendo um objetivo fundamental. A diferença é que agora existem outros, como o fortalecimento do controle do partido, o bem-estar social, o desenvolvimento cultural e a proteção do meio ambiente.

A era de Deng de fato legou muitos desafios. Parte da culpa por isso recai sobre a relativa passividade da era de Hu Jintao e Wen Jiabao. Mas grande parte disso se deve à tendência inerente à corrupção de uma economia de mercado dependente da discrição administrativa. No entanto, a tendência de Xi de centralizar a tomada de decisões não melhorou claramente as coisas.

Isso arrisca criar paralisia ou superreação: a falha em mudar rapidamente da dependência do setor imobiliário é um exemplo do primeiro; a falha em relaxar os bloqueios do Covid a tempo é um exemplo do segundo. A gestão de uma economia politicamente orientada com múltiplos objetivos é apenas mais difícil do que a de uma com o único objetivo de crescimento.

As políticas assertivas de Xi também pioraram as relações com os formuladores de políticas ocidentais. É bastante possível, então, ver o que está acontecendo como em grande parte uma tentativa de lidar com os difíceis legados da era Deng em um ambiente mundial muito mais complexo. Também é possível argumentar que a reafirmação do controle do partido por Xi é perfeitamente racional.

A alternativa de avançar para um sistema legal independente, com direitos de propriedade consolidados, e um sistema político mais democrático era muito arriscada. Em um país do tamanho e nível de desenvolvimento da China, poderia ter criado caos.

A alternativa conservadora de Xi deve parecer muito mais segura, mesmo que possa matar a galinha dos ovos de ouro econômica. Mas parece muito mais segura.

Ao considerar as perspectivas para a China, não se deve focar principalmente na lista de problemas óbvios - queda nos preços dos imóveis, dívida excessiva, poupança excessiva, envelhecimento da população e hostilidade ocidental. Todos esses problemas podem ser resolvidos por um país com os recursos humanos e potencial de crescimento da China, mesmo que com dificuldade.

A questão maior é se, na era centralizadora, cautelosa e conservadora de Xi, o movimento de Deng da estagnação para o crescimento explosivo está fadado a reverter para a estagnação. Se as pessoas passarem a acreditar que o dinamismo do passado recente se perdeu para sempre, então há o risco de uma espiral descendente de esperanças frustradas. Mas a força de 1,4 bilhão de pessoas querendo uma vida melhor é extremamente poderosa.

Será que algo será que poderia detê-la será permitido? A resposta, eu suspeito, ainda é "não".