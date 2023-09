Fato incomum, retorno a uma série que foi objeto de análise neste espaço há apenas duas semanas. Peço desculpas ao leitor que espera por novidades, mas ainda há o que dizer sobre "Cangaço Novo", uma produção da O 2 , recém-lançada no Prime Vídeo, que já ocupa um lugar especial no streaming brasileiro.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...



Evitei dar detalhes da trama no texto anterior, mas alerto que desta vez vou mencionar alguns. Quem sofre de intolerância a spoiler, fuja daqui.



Ambientada na fictícia Cratará, pequena cidade no sertão do Ceará, a história é centrada nos três irmãos da família Vaqueiro, cujo pai, Amaro, foi assassinado em 1998.



Esse personagem, que surge apenas em flashbacks, foi inspirado numa figura real, o potiguar Valdetário Carneiro, responsável por dezenas de assaltos a bancos no Nordeste na década de 1990. Temido e admirado, o criminoso se tornou uma figura mítica, realimentando a ideia de um "banditismo social" que remete a Lampião e seu grupo.





Somos apresentados inicialmente a um bando sem líder, e extremamente violento, no qual chama a atenção a figura de Dinorah, vivida por Alice Carvalho. Ela é uma das filhas de Amaro Vaqueiro. Seu irmão, Ubaldo, que foi criado em São Paulo, retorna a Cratará para tentar resgatar uma herança, mas acaba assumindo o comando do grupo de "novos cangaceiros".



Vivido por Allan Souza Lima, Ubaldo parece um bandido com MBA –traz conhecimentos de São Paulo que ajudam a dar uma racionalidade ao crime e tornam os assaltos mais organizados. É uma mudança um pouco abrupta e nada sutil na boa história de Mariana Bardan e Eduardo Melo.



Dilvânia (Thainá Duarte), a irmã mais nova de Ubaldo e Dinorah, ficou muda devido aos traumas sofridos na infância e foi criada pela tia, Zeza (Marcélia Cartaxo). As duas mulheres lideram uma pequena igreja que cultua a figura de Amaro Vaqueiro –um tema ótimo, que parece ser explorado com cuidado excessivo na trama.



Única mulher no bando, Dinorah é um tipo incandescente. Corajosa, forte, incontrolável, é a personagem mais fascinante da trama. Ela tem um namorado, Lino, vivido por Pedro Lamin, que também faz parte do grupo de assaltantes, mas sobre quem sabemos muito pouco. É uma pena que a relação entre os dois, mantida em banho-maria por quase toda a série, seja desenvolvida em apenas um episódio.



Duas famílias disputam o poder em Cratará. Ambientada num período de eleições municipais, "Cangaço Novo" explora bem as imbricações entre polícia, crime e política. A família no poder reproduz o discurso e o gestual bolsonarista, incluindo uma motociata durante a campanha eleitoral. Mas pouca coisa a difere do grupo na oposição, que busca garantir os votos da mesma forma que o rival, à base de assistencialismo.



É um momento delicado de "Cangaço Novo". Ubaldo e parte de seu bando se aliam ao grupo político de Leineane, vivida por Hermila Guedes, para ajudá-la a financiar a campanha. A série aposta num niilismo quase total, sugerindo não haver outra opção para alcançar o objetivo de vencer a eleição.

Cena da primeira temporada da série 'Cangaço Novo' - Divulgação/Prime Video



A produção levanta uma questão maior, sensível, que é a representação do Nordeste como símbolo do atraso —e ainda por cima "modernizada" por um nativo que foi criado no Sudeste. Toda a ambientação, aliás, reitera uma imagem que, para muitos, é antiga e não dá conta das transformações da região.



Um argumento elementar em resposta às questões aqui levantadas é que se trata de uma ficção e apresenta uma visão, entre outras, da realidade. Só o fato de provocar essas discussões mostra a relevância de "Cangaço Novo".