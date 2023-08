Antes de mais nada, a série "Novela" merece ser festejada pelo que não é. A produção do Prime Video não é um "true crime". Deixando de lado brevemente a obsessão pelo gênero da moda que compartilha com todas as suas concorrentes, a plataforma investiu numa inventiva e divertida comédia.

Realizada pelo Porta dos Fundos, a mais bem-sucedida produtora de humor hoje no país, "Novela" parte de uma premissa que não é original, mas acaba muito bem desenvolvida. É a história de uma autora de novelas iniciante que tem a sua ideia roubada por um autor veterano e, no dia da estreia, é abduzida por uma tela e entra magicamente dentro da trama.

Contracenando com os personagens da novela "Rebote do Destino", a revoltada Isabel passa a interferir na história, alterando diálogos e enredos, buscando justiça pelo dano.

Vivida por Monica Iozzi, Isabel lembra a Cecília de "A Rosa Púrpura do Cairo", filme de Woody Allen. Também evoca, um pouco, o protagonista de "O Show de Truman", filme de Peter Weir, encarnado por Jim Carrey. Mas, como observou o crítico Nilson Xavier, "Novela" parece mesmo uma homenagem a "Espelho Mágico", folhetim de Lauro César Muniz, dirigido por Daniel Filho, levado ao ar entre junho e dezembro de 1977 na Globo.

Na série do Prime, o autor veterano, que dá um chapéu na autora iniciante, chama-se justamente Lauro. Vivido por Miguel Falabella, o personagem se vê obrigado a reescrever a sua novela, numa luta insana com Isabel pelo controle criativo da trama.

Cena da série 'Novela', do Amazon Prime Video - Divulgação

Um parêntesis. Lauro César Muniz vinha de dois grandes sucessos, "Escalada" e "Casarão", quando propôs "Espelho Mágico", uma novela sobre os bastidores do mundo da televisão e da comunicação.

A certa altura da trama, o autor introduziu uma novela dentro da novela, chamada "Coquetel de Amor". A ideia era fazer um coquetel de histórias e clichês do dramalhão, "uma homenagem aos pioneiros do rádio, às estruturas dos criadores da telenovela, como Janete Clair e Ivani Ribeiro".

O primeiro problema é que Janete Clair, então rainha do horário nobre da Globo, não enxergou a homenagem, mas uma piada com ela. Ficou furiosa. O segundo problema é que o público não gostou. "Desafiei a lei da gravidade, com total apoio do Daniel e do Boni", contou Lauro, refletindo sobre o tombo que sofreu. Segundo Daniel, Boni lhe disse na ocasião: "Prefiro que alguém faça uma merda tentando fazer algo novo do que faça uma merda fazendo uma coisa velha".

Eram outros tempos. Criada por Gabriel Esteves e Valentina Castello Branco, "Novela" só corre o risco de não ser compreendida, mas não ofende.

A série faz piadas leves com o gênero, citando cenas antológicas e personagens históricos da telenovela brasileira, em especial da Globo. Como "Espelho Mágico", "Novela" é mais uma homenagem do que uma piada com o gênero carro-chefe da Globo. Num sinal dos tempos, a série ainda flerta com o politicamente correto.

Falando em novela, um registro da quarta temporada de "Sintonia", na Netflix. Gosto muito da série, apesar do didatismo às vezes exagerado na construção de três jovens da quebrada paulistana: o cantor de funk, a estudante evangélica e o criminoso do PCC.

Pela primeira vez, fiquei com a impressão de que o roteiro apelou aos excessos do melodrama, do suspense sem sentido e dos diálogos sem sutileza para capturar o espectador, sobretudo nos primeiros três episódios. Ainda assim, acho uma série acima da média.