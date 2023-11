É só escrever "desinteligência" no Google para aparecer a seguinte definição: diferença entre opiniões ou pontos de vista; divergência; conflito por falta de concordância; desavença; desentendimento.

Aparece também um artigo que afirma que, no meio policial, é comum o uso do termo "desinteligência" para ocorrências de falta de acordo ou de compreensão entre as partes, sem configurar crime, como, por exemplo, nas desavenças entre vizinhos.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

O que mais me chamou atenção no caso de violência contra a mulher que tomou conta do país nos últimos dias foi o fato de o marido agressor ter justificado seu comportamento como sendo "desinteligência entre casal".

Como assim "desinteligência entre casal"?

No dia 11 de novembro, Ana Hickmann, de 42 anos, registrou boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica. Parece que o fato de o filho, de 10 anos, ter presenciado a agressão contra a mãe foi um fator decisivo para ela registrar o BO.

Ana Hickmann fala sobre agressão sofrida - Ana Hickmann no YouTube

No dia 12 de novembro, Alexandre Correa, de 51 anos, fez uma postagem no Instagram.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências... São 25 anos de matrimônio, sem qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as sete mulheres com quem trabalho no meu escritório."

No dia seguinte, 13 de novembro, em entrevista para o Splash, ele admitiu que mentiu ao dizer que foi um "desentendimento sem consequências".

"Eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Falei: 'Meu Deus do céu... Que cagada que aconteceu. Por que eu não discuti? Por que eu não me levantei da mesa? Por que eu não fui para o canto, não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede? Sei lá. Mas já foi."

Ana Hickmann com o marido Alexandre Côrrea e o filho Alexandre - Instagram/ahickmann

Ele afirmou que estava sendo hostilizado nas ruas.

"Eu preciso saber como é que vou viver... Eu fui tentar ir a uma padaria agora cedo e não foi agradável o que aconteceu lá dentro. Uma senhora de meia-idade bateu nas minhas costas e disse: 'Muito bonito. Bateu na sua mulher. Um homem do seu tamanho.' Eu só queria comprar pão francês. É daí pra frente, acabou. Acabou."

O agressor parecia estar mais preocupado com as consequências de ter sido denunciado, e com a repercussão do caso, do que pelo fato de ter agredido a esposa. Se ela não tivesse feito a denúncia, e se a reação da sociedade não fosse de total indignação, será que ele estaria tão preocupado com seu comportamento abusivo?

Em 19 de novembro, também para o Splash, ele justificou a briga como "discussão de casal".

"Ana é minha chefe. Eu sou subordinado a Ana. Então, nós estamos falando de três relações num mesmo casal: o casamento, a sociedade e a relação de subordinação… Assunto ruim que não falta."

Nas minhas pesquisas, entrevistei mulheres que sofreram agressões físicas e psicológicas do marido, como uma fonoaudióloga de 45 anos.

"Quando eu reclamava das suas explosões de raiva, ele me xingava de louca, histérica, desequilibrada e coisas piores. Dizia que era só uma briguinha normal entre casal, que eu havia provocado a briga, que não teve a intenção de me machucar."

O fato de o agressor não assumir a responsabilidade pelo ato, além de culpar a vítima, é uma tentativa de buscar desculpas para justificar o que é inaceitável e criminoso.

Somente quando seu filho foi agredido, ela teve coragem de denunciar a violência do marido. Assim, ela disse, finalmente conseguiu romper com uma relação tóxica de dependência com um parceiro abusivo.

"Meu filho foi parar no hospital depois de uma surra que levou do meu marido. Foi a gota d’água. Acabou. Tenho muita vergonha e culpa por não ter tido a coragem de fazer a denúncia antes dessa tragédia. Eu tinha muito medo dele. As agressões físicas deixam marcas no corpo, mas as agressões psicológicas deixam cicatrizes na alma."

Dados do Instituto Maria da Penha apontam que a, cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. E, a cada 1,4 segundo, uma mulher é vítima de assédio.

O caso de Ana Hickmann serviu como um holofote, um estopim, para a sociedade brasileira acordar e denunciar a violência contra a mulher que acontece todos os dias, inclusive dentro das nossas casas e famílias.

A violência contra a mulher não é "desinteligência entre casal". É crime!