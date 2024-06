Para escrever meu livro "A Outra: um estudo antropológico sobre a amante do homem casado", de 1990, entrevistei mulheres dos 25 aos 70 anos.

Um dos casos mais interessantes foi o de uma estudante de pós-graduação, de 27 anos, que era amante de um professor, de 53. Ela me contou que era tratada como uma princesa pelo amante e que ele era completamente "louco" por ela. Também me disse que achava melhor ser a "Outra" do que a esposa traída.

"Lógico que quero me casar com ele. É muito difícil ficar sozinha nos fins de semana, feriados, Natal e Ano Novo. É péssimo não poder viajar com ele, ir ao cinema e ao teatro, a reuniões de amigos e da família. Muitas vezes me sinto uma mulher invisível, acho humilhante viver o nosso amor de uma forma tão clandestina. Ele não tem coragem de se separar por causa dos filhos, mas não tem mais qualquer tipo de relação com a esposa. Ele sempre diz que é completamente fiel a mim, que sou a sua verdadeira companheira. Na verdade, quem é a Outra é a esposa. Eu sou a número um."

Recentemente, reencontrei a mulher que entrevistei em 1990. Fiquei curiosa para saber o que aconteceu com o seu relacionamento com o professor.

"A esposa dele finalmente descobriu que estava sendo traída e o expulsou de casa. Ele saiu de casa com duas malas e foi morar no meu apartamento."

A relação durou menos de um ano, pois logo ela descobriu que também estava sendo traída: o professor estava tendo um caso com uma aluna de 23 anos.

Jean Galvão

"O que mais me magoou é que, quando descobri a traição, ele disse que me amava muito, que me admirava demais porque sou muito independente, inteligente, carinhosa e bem-humorada. Disse que nunca foi tão feliz como era comigo. Quando perguntei se ele iria se separar da aluna, ele respondeu que não podia, pois ela estava grávida."

Alguns anos depois, o professor a procurou e implorou para voltar a morar com ela, pois não aguentava mais as cobranças da jovem esposa: "ela era muito imatura, ciumenta e briguenta".

"Ele estava tomando Viagra e, mesmo assim, a jovem sempre reclamava da sua performance sexual, dizia que ele era um velho broxa. Além de infeliz, ele parecia doente, deprimido e exausto. Estava arrependido e queria voltar a ter uma relação mais tranquila, como tinha comigo e até mesmo com a primeira esposa, sem tantas brigas, discussões e reclamações."

Hoje, com mais de 60 anos, ela é professora, está casada e tem duas filhas.

"É um paradoxo maluco: ele traía a esposa, mas eu acreditava que ele era fiel a mim. Dizem que mentira tem pena curta, mas eu demorei a enxergar a verdade. Como fui tão idiota e confiei em um cafajeste por tanto tempo? Meu maior arrependimento é ter desperdiçado seis anos da minha vida para receber migalhas de amor, atenção e carinho. Eu também errei, fui cúmplice de um canalha sem caráter. Repeti o mesmo erro da esposa dele, só me separei quando fui traída. Depois do cafajeste, achei que nunca mais iria amar outro homem. Mas estou casada há 30 anos e tenho certeza de que meu marido nunca me traiu. Confio 100% nele."

Ela tem duas amigas que são amantes de homens casados.

"É a mesma ladainha: ‘Ele não se separa por causa dos filhos, ele não transa mais com a mulher, ele é louco por mim, a esposa é uma bruxa, uma megera, eu sou a verdadeira companheira, ele é 100% fiel a mim blá-blá-blá...'. Não consigo entender a lógica feminina de acreditar na fidelidade de traidores compulsivos. Mirian, você que estuda essa questão há tanto tempo, me explica uma coisa que não consigo compreender: por que amantes de homens casados ficam à mercê de golpistas emocionais que traem, mentem e desvalorizam as mulheres? Por que tantas mulheres acreditam nas mentiras que os cafajestes contam?"

Na semana passada ela me ligou para contar que o cafajeste morreu de infarto aos 87 anos, completamente sozinho. Nenhuma ex-mulher esteve presente no enterro.