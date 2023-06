O G10 Favelas, grupo que reúne as dez maiores comunidades do país, é um dos finalistas do festival de publicidade Cannes Lions, que começou nesta segunda (19) na França.

O filme selecionado na categoria Relações Públicas mostra a trajetória do G10 Favelas do seu início até quando o bloco tocou o sino de abertura do pregão da Bolsa de Valores de Nova York, em julho do ano passado.

Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, na Bolsa de Nova York - @G10Favelas no Instagram

"É um super reconhecimento ao nosso trabalho. E acreditamos que podemos levar o Leão para casa", diz Gilson Rodrigues, presidente do grupo. A campanha foi feita em parceria com a agência brasileira AlmapBBDO e destaca o trabalho realizado pelo grupo com a Bolsa de Valores das Favelas, iniciativa que conecta investidores a empreendedores das comunidades.

O G10 Favelas também concorre com outros cases no festival.

Além disso, Gilson Rodrigues será um dos palestrantes do Cannes Lions. Ele falará sobre a experiência do G10 como referência de impacto social no palco principal do evento, na quarta (21).

"A gente faz parte de um grupo de 20 milhões de brasileiros que consomem R$ 200 bilhões ao ano. Por vezes, porém, somos vistos de forma estigmatizada como violentos e carentes", diz Rodrigues à coluna. "Nós queremos construir um novo olhar sobre a favela. Nós queremos ser vistos como consumidores, como clientes e queremos nos ver nas propagandas", reforça ele.

"O que a favela precisa é de investimento", completa. Rodrigues diz ainda que, em Cannes, muitas empresas estão procurando eles para conhecer melhor o trabalho realizado pelo grupo.

O presidente do G10 Favelas participou nesta segunda também de um podcast do festival.

LETRAS

A socióloga Angela Alonso, colunista da Folha, recebeu convidados como a vice-reitora da USP, Maria Arminda do Nascimento Arruda, no lançamento do seu livro "Treze - A Política de Rua de Lula a Dilma". No evento, realizado na Livraria da Vila, em Pinheiros, São Paulo, na semana passada, a autora conversou sobre a obra com o jornalista Fernando de Barros e Silva. A editora e crítica literária Rita Palmeira também passou por lá.