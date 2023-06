A filósofa e colunista da Folha Djamila Ribeiro e o escritor Laurentino Gomes estão entre os brasileiros que vão participar da primeira edição do Ciclo Cidadania da Língua. O evento, realizado pela Associação Portugal Brasil 200 anos, ocorrerá na cidade portuguesa de Coimbra entre esta sexta-feira (23) e o próximo dia 2.

Djamila Ribeiro em evento em São Paulo - Mathilde Missioneiro - 22.nov.2022/Folhapress

INTERCÂMBIO

O encontro irá promover palestras, debates e performances relacionadas com o tema da língua portuguesa. Ainda estão confirmados no evento a escritora luso-angolana Yara Nakhanda Monteiro e o vencedor do Prêmio José Saramago 2022, o brasileiro Rafael Gallo.

SUAS FERAS

A cantora Letrux - Julia Rodrigues/Divulgação

O novo CD da cantora Letrux, que será lançado no próximo 30, terá uma participação especial de Lulu Santos. Intitulado "Letrux Como Mulher Girafa", o disco terá dez faixas inéditas. "Tenho 1,85 m de altura e por um tempo ‘girafa’ foi um apelido pejorativo que ganhei", explica a artista. "Mas logo percebi que a girafa era um bicho lindo e quem me chamasse assim, estava, na verdade, me elogiando." Lulu Santos canta com Letrux na canção "Zebra".