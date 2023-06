A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e o Grupo Oncoclínicas vão criar o Centro Integrado de Pesquisa em Oncologia Translacional. O projeto é uma uma parceria público-privada na área de pesquisas sobre o câncer.

O acordo será assinado na manhã desta quinta-feira (15), no Centro de Documentação em História da Saúde, em Manguinhos, no Rio de Janeiro.

Laboratório do Grupo Oncoclínicas - Divulgação

O vice-presidente de produção e inovação da Fiocruz, Marco Krieger, a iniciativa irá "ampliar as cooperações para pesquisas, com a troca de experiências, mão de obra e conhecimentos, fortalecendo também o sistema público".

O projeto ainda prevê ainda a capacitação de profissionais de saúde.

"A expectativa é que a criação do centro traga impacto no rastreamento da doença e diagnóstico precoce, além de terapias inovadoras que proporcionem mais eficiência nos custos na jornada do tratamento oncológico, evitando os altos gastos com cirurgias, melhorando a expectativa e qualidade de vida dos pacientes oncológicos", diz o fundador e CEO do Oncoclínicas, Bruno Ferrari.