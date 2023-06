O grupo Prerrogativas, que é composto por advogados, juristas e defensores públicos, foi homenageado com uma moção de louvor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A vereador Luciana Boiteux (PSOL) entregou a honraria em um jantar neste fim de semana.

O advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, o ex-ministro José Dirceu e a jurista Gisele Cittadino participaram do encontro.

Na moção de louvor, Boiteux relembra que o Prerrogativas foi um dos maiores críticos da Lava Jato e dos métodos adotados pelo então juiz e hoje senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e pelo antigo grupo de procuradores da operação.

"A partir de 2020, o grupo Prerrogativas ganha maior projeção ao ampliar a sua agenda e passar a participar do debate público em torno da defesa do Estado democrático de Direito, do direito de defesa, e em oposição ao governo do então presidente Jair Bolsonaro [PL]", acrescenta.

O grupo de advogados fez oposição contundente a Bolsonaro e apoiou a eleição de Lula (PT) à Presidência —parte de seus integrantes está no governo do petista.

"Os membros do grupo Prerrogativas publicaram livros e artigos, organizaram transmissões ao vivo, bem como tiveram participação ativa em julgamentos importantes para a defesa da democracia e dos preceitos constitucionais", segue a vereadora no texto.

"Assim, através deste ato legislativo, como representante do Poder Legislativo Municipal, concedo essa justa homenagem ao Grupo Prerrogativas, com toda a nossa gratidão por desempenhar papel importante na defesa das prerrogativas dos advogados e do Estado democrático de Direito."

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH