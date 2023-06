A bancada do PT na Câmara dos Deputados deve, mais uma vez, se dividir na votação do projeto de revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) de São Paulo, prevista para a próxima segunda (26).

O partido fará uma reunião na tarde desta quinta (22) para formalizar sua posição, mas alguns dos parlamentares que foram contra o projeto na primeira votação ainda não estariam satisfeitas com as mudanças do novo texto.

Câmara de Vereadores em última audiência com participação popular antes da votação do plano diretor, na sexta-feira - Ronny Santos/Folhapress

Segundo interlocutores ouvidos pela coluna, Luna Zarattini, Hélio Rodrigues e João Ananias são os petistas que devem ir contra a proposta. Procurado pela coluna, Hélio confirma que "não está convencido".

Na primeira rodada, o partido se dividiu, com quatro contra e quatro a favor, afirmando que seria uma estratégia para negociar emendas e mudanças no texto do relator, Rodrigo Goulart (PSB).

Além do líder da sigla na Casa, Senival Moura, votaram favoravelmente Arselino Tatto, Jair Tatto e Manoel del Rio. Já os petistas Luna Zarattini, Hélio Rodrigues, Alessandro Guedes e João Ananias foram contra.

Alessandro teria mudado de lado e deve votar a favor na votação final.

Goulart apresentou o novo texto na manhã desta quinta-feira (22). À coluna, Senival afirmou que o projeto "melhorou muito" e que a situação "está evoluindo" para que ele seja aprovado.