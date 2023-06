A artista plástica Daniela Cutait diz que está vivendo uma "situação muito desconfortável" desde que vendeu a sua casa para a cantora Gal Costa, em abril de 2021. O problema mais recente, segundo ela, é que a conta de gás, que continua em seu nome, está em atraso há cinco meses.

Na quinta (22), ela publicou no Stories do Instagram a foto de um dos boletos atrasados e cobrou a viúva da artista, Wilma Petrillo. "Faça o favor de mudar a titularidade da sua conta de gás e cumprir com as suas dívidas", escreveu.

Daniela Cutait cobra publicamente viúva de Gal Costa sobre conta de gás - @danielacutait no Instagram

À coluna, Daniela afirma que não consegue mais contato com Wilma. "Ela já desligou o telefone na minha cara, já me bloqueou e já me xingou", diz. "Uma conta de gás não custa mais do que R$ 20. Ela tem."

Como ainda é titular da conta, a artista plástica revela que solicitou à empresa responsável pelo gás para cortar o fornecimento. "Mas ela não deixa eles entrarem para fazer o desligamento".

Procurada, Wilma não respondeu às mensagens da coluna até a conclusão desta reportagem.

Wilma Petrillo e o cachorro, em foto postada no Instagram oficial de Gal Costa - Instagram

Daniela diz que aconteceu a mesma coisa com a conta de luz. Por causa de atrasos no pagamento, ela afirma que seu nome chegou a ir para o cadastro de devedores do Serasa, e ela se viu obrigada a quitar uma dívida de R$ 3.000. "Eu tive que mandar desligar a luz da Gal Costa [a cantora estava viva na época]. Olha que coisa horrível."

No caso da energia elétrica, Daniela afirma que, com o documento de escritura homologado, ela conseguiu mudar a titularidade da conta. A situação do gás, porém, segue indefinida.

A casa, segundo ela, tem quase 500 metros quadrados e está localizada no Jardim Europa, uma das regiões mais nobres de São Paulo —o valor do metro quadrado no bairro gira em torno de R$ 16 mil.

Daniela diz que jamais pensou que enfrentaria esse tipo de problema quando vendeu a casa para a cantora. "A Gal foi muito doce. Quando ela visitou o imóvel, ela olhou para a minha cara e perguntou: você sabe quem eu sou?' E eu falei: É claro que eu sei quem você é", relembra, aos risos. "Imagina, ela perguntar isso para mim?".

Wilma Petrillo já esteve envolvida em outras polêmicas desde a morte de Gal Costa. O ex-empresário da artista acusou a viúva de não respeitar a vontade dela ao enterrar a cantora no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo. Gal havia comprado um jazigo no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, ao lado do de sua mãe.