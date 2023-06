A ONG Voz das Comunidades realizará desta sexta (16) até domingo (18) a 6ª edição do Arraiá do Alemão, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. O evento voltará a ocorrer após um hiato de oito anos.

Com entrada aberta ao público, a festa terá shows gratuitos e barracas com comidas típicas. Os grupos de pagode Tá na Mente e Vou pro Sereno, os rappers Bielzin e Raffé, o cantor sertanejo Sávio Araújo, o cantor de forró Cassiano Beija-Flor e DJ Tamy são atrações confirmadas. Os organizadores esperam a presença de 5.000 pessoas por dia.

Rene Silva, fundador da Voz das Comunidades - @renesilva no Instagram

"O Arraiá do Alemão é um evento muito esperado por toda a comunidade, e estamos felizes em trazê-lo de volta depois de oito anos. Queremos proporcionar um momento de diversão, cultura e união. Convidamos a todos para se juntarem a nós e celebrar essa festa que fortalece e valoriza nosso território", diz Rene Silva, fundador do Voz das Comunidades.

No sábado e domingo, brinquedos infláveis gratuitos, como touro mecânico e cama elástica serão disponibilizados para as crianças. Durante o evento, também serão oferecidas, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, oficinas de maquiagem, customização de roupas juninas e oportunidades de cursos.

O festejo junino conta com o patrocínio do iFood, Beats e Domino's, e apoio do Governo estadual do Rio, do Metrô do Rio, da prefeitura da cidade e da Mainstreet.

PALAVRAS

A escritora Lucrecia Zappi lançou o romance "Degelo" em bate-papo com a jornalista Joselia Aguiar, na noite de quarta (14), na Livraria da Tarde, em Pinheiros, São Paulo. O escritor Michel Laub prestigiou o evento. A artista visual e escritora Aline Motta também passou por lá.