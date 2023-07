Brasília

Auxiliares da ministra do Esporte, Ana Moser, têm se surpreendido com o modo como a chefe da pasta tem lidado com as especulações de que pode perder o seu cargo para o centrão. Abalados com a possibilidade, eles têm sido incentivados pela própria ex-atleta a não esmorecer e a dar continuidade ao trabalho de ampliar o acesso ao esporte no país.

De acordo com relatos feitos à coluna, Moser não tem se mostrado abatida, mas, sim, forte e altiva.

Pessoas próximas à ministra buscam no próprio esporte uma explicação para o seu comportamento: um auxiliar lembra que ela já foi uma atleta de alto rendimento e, por isso, sabe "entrar em quadra" disposta a vencer o jogo mesmo sob vaias da torcida adversária.

A analogia com o vôlei, esporte em que Moser fez carreira, surge até mesmo em conselhos que têm sido dados a ela. Recentemente, a ministra foi incentivada a lidar com a ameaça contra o seu ministério da mesma forma como enfrentou a seleção de Cuba, em referência a uma das maiores rivalidades da história da modalidade.

Prova de que Moser tem ignorado a pressão, destacam ainda os auxiliares, estaria na reunião realizada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (11). A ministra chegou ao Palácio do Planalto mais centrada em discutir a possibilidade de o Brasil sediar a Copa do Mundo feminina de futebol em 2027 do que em tratar da possível demissão.

O encontro com o presidente já vinha sendo solicitado havia algumas semanas —a ministra não queria embarcar para a Austrália na próxima segunda (17), onde irá prestigiar a seleção brasileira, sem antes entender qual será o empenho do país na campanha para se tornar sede do torneio.

Segundo participantes da reunião, o petista se esquivou de falar sobre a demanda do centrão pelo cargo de Moser. Ele ainda afirmou que a ministra tem muito trabalho pela frente e precisará de tempo para levar o esporte brasileiro ao patamar desejado por sua gestão.

Por fim, Lula encarregou a ex-atleta de apresentar a candidatura do país, em nome do governo brasileiro, durante sua ida à Austrália.

Como mostrou a Folha, o centrão intensificou a pressão para que Lula faça uma reforma ministerial mais ampla. Além do Esporte, o Ministério do Desenvolvimento Social e a Funasa (Fundação Nacional da Saúde) estão entre as reivindicações.

A tese de que a gestão de Moser não vem se destacando, apontada como uma das motivações para a troca ministerial, é rebatida com veemência por pessoas próximas à ministra. Elas afirmam que, se essa premissa fosse verdadeira, não haveria tanto interesse em assumir o Esporte como há neste momento.

