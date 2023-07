As buscas por apostas esportivas no Google Brasil bateram recorde em 2023 e chegaram a patamares similares aos de assuntos populares no país, como o reality Big Brother Brasil (Globo). Os dados são de levantamento feito pelo Google Trends e consideram pesquisas realizadas no site desde 1º de janeiro até esta terça-feira (25).

O esquema envolve milhares de MEIs que realizaram apostas esportivas - AFP

Só na comparação com o mesmo período de 2022, a procura pelo assunto aumentou 160%. Além disso, cinco dos 50 termos mais buscados neste ano são nomes de empresas de apostas esportivas. Elas têm interesse próximo a outras palavras muito pesquisadas na plataforma, como BBB 23 e Detran.

Nesta terça, o governo Lula publicou a MP (medida provisória) que regulamenta as apostas esportivas. O interesse pelo termo "medida provisória" aumentou mais de 2.050% nos últimos sete dias, incluindo esta terça.

A curiosidade por apostas esportivas é algo que já vinha crescendo —nos últimos dois anos, as buscas pelo assunto aumentaram 14 vezes no Brasil.

As apostas esportivas são uma modalidade de jogos de azar, no qual o participante tenta adivinhar o placar ou algum acontecimento em um evento esportivo. O funcionamento de sites de apostas foi autorizado por uma lei de 2018.

A ascensão das casas online e o descobrimento de esquemas criminosos através da Operação Penalidade Máxima, em 2023, fomentou iniciativas de regulação.

