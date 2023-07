A jogadora Marta afirma que não quer ser lembrada apenas pelos seus gols, mas também pelas suas conquistas fora de campo para que meninas que sonham em jogar futebol não enfrentem tantos obstáculos e preconceitos como os que ela teve de lidar.

"A nossa luta é essa, seguir em frente mostrando que o futebol feminino é interessante, bonito e emocionante", diz. A declaração foi dada em entrevista ao programa Esporte Espetacular (Globo), que vai ao ar neste domingo (16).

Marta é entrevistada pelo repórter André Gallindo no centro do gramado do estádio do Orlando City - Globo/Divulgação

Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta está às vésperas de sua sexta —e provavelmente última— Copa do Mundo. O torneio mundial será realizado na Austrália e na Nova Zelândia a partir de quinta (20).

Marta joga atualmente no Orlando Pride, time de Orlando (EUA). Na entrevista, que foi gravada na cidade norte-americana, Marta se emocionou ao falar do apoio da sua mãe, Tereza.

"A história dela no interior de Alagoas, com quatro filhos pra criar sozinha, em uma época muito mais difícil do que temos hoje, vivendo somente de agricultura e funcionária pública. Ela servia cafezinho na prefeitura e chegava seis, sete horas da noite em casa. Isso todo dia. É dela que vem toda minha força", afirma.

O programa também exibirá momentos marcantes da carreira de Marta e depoimentos de colegas da seleção brasileira, como Formiga, e do cantor Djavan, que é seu conterrâneo de Alagoas, entre outros.

SOM

As cantoras Maria Rita e Giulia Be participaram da terceira edição do Best New Artist Showcase, evento promovido pela Academia Latina da Gravação, responsável pelo Grammy Latino. A celebração ocorreu na noite de quarta (12), no Rooftop do Shopping Light, na região central de São Paulo.