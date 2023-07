Cerca de 400 mulheres se candidataram para o "Elas Exportam", programa de mentoria desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Movimento no Tecon Santos, terminal de contêineres da Santos Brasil - Eduardo Anizelli - 7.out.2021/Folhapress

A iniciativa conectará mulheres com experiência no comércio exterior a empreendedoras que ainda não estão no segmento. Segundo dados do ministério, apenas 14% das empresas exportadoras hoje são lideradas por mulheres.

A adesão expressiva ao programa causou surpresa até mesmo entre seus organizadores. Além das centenas de inscritas, outras 50 mulheres já haviam sido pré-selecionadas para atuar como mentoras.

O MDIC e a ApexBrasil irão realizar a seleção e também a conexão entre mentoras e aprendizes. O resultado será divulgado nos próximos dias.