O artista Ivald Granato será homenageado com a exposição "Seres", que a Dan Galeria vai abrir em 19 de agosto.

O curador Daniel Rangel escolheu como recorte para a mostra apresentar o período figurativo de Granato, que abrange obras produzidas de meados dos anos 1980 até os anos 2000. Esta é a fase considerada áurea na carreira do artista, quando fez grande sucesso no Brasil e também explodiu na Alemanha.

O pintor Ivald Granato em seu ateliê em São Paulo, que foi ponto de encontro de artistas e intelectuais - Acervo Ivald Granato/Divulgação

Nesta época, o ateliê do pintor localizado entre a rua Henrique Schaumann e a avenida Brasil, na capital paulista, costumava reunir artistas e intelectuais.

Granato, que morreu há sete anos, em julho de 2016, foi um dos pioneiros da performance no país e transitou entre desenho, pintura, escultura, vídeos e múltiplos suportes.

As peças que serão exibidas fazem parte do Acervo Ivald Granato, que é mantido por sua família como forma de conservar e divulgar o seu legado.

"Pintor no Estúdio", obra de 1992 de Ivald Granato, que estará na exposição "Seres" - Ana Pingosso/Divulgação

"É maravilhoso ver a obra do meu pai viva e pulsante, com seu lugar garantido na história da arte e da vanguarda. Ele e sua geração são merecedores, pois romperam todas as barreiras para as novas gerações. São artistas por inteiros que ficaram em seus ateliês trabalhando sem parar", diz a jornalista Alice Granato, filha de Ivald e diretora do acervo.

"Seres" marcará a entrada do artista na Dan Galeria e seu retorno ao mercado de arte.

O pintor Ivald Granato em seu ateliê em São Paulo - Pablo Di Giulio/Divulgação

GRAVANDO

Benedita Casé e Pedro Henrique França lançam videocast - João Pedro Januário/Divulgação

O cineasta Pedro Henrique França e a diretora Benedita Casé vão lançar no próximo dia 3 de agosto o videocast PcDPOD, que eles afirmam ser o primeiro podcast em vídeo feito por pessoas com deficiência.

Serão oito episódios, disponibilizados semanalmente em um canal no YouTube e também no Spotify. A produção é da Dia Estúdio.

"O nome veio dessa ideia de afirmar que nós podemos ser e fazer o que quisermos, e não o que o capacitismo da sociedade brasileira determinou que éramos capazes", diz Pedro.

O último episódio vai ao ar em 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Na data, Pedro e Benedita vão receber como convidadas suas mães, Maria Helena e Regina Casé, respectivamente.