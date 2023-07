O jornalista Leandro Cipoloni não é mais o vice-presidente de jornalismo da CNN Brasil. A decisão de deixar a emissora partiu dele, e o contrato foi encerrado de maneira amigável, segundo a empresa.

Cipoloni será substituído de forma interina pelo jornalista Virgílio Abranches, que irá acumular o cargo com a vice-presidência de Conteúdo e Operações.

Leandro Cipolini era vice-presidente de jornalismo da CNN Brasil - Divulgação/CNN Brasil

"Cipoloni é um dos mais completos jornalistas que conheci e deixará para sempre sua marca na CNN", diz João Camargo, presidente-executivo do conselho da empresa. "Desejamos sucesso a ele no próximo desafio profissional", completa.

O jornalista estava na CNN desde o seu processo de criação, em 2019. Ele foi responsável pela implantação da estrutura de jornalismo da emissora. Como vice-presidente, era responsável por gerenciar o conteúdo editorial da CNN Brasil para TV, rádio e digital e o relacionamento editorial com a CNN Internacional.

"A criação e consolidação do projeto da CNN no Brasil me proporcionaram enorme aprendizado e realização profissional, além do privilégio de conviver com um time fabuloso de grandes jornalistas e amigos para toda a vida. Entendo que o ciclo está completo", diz Cipoloni.

"Ao Rubens Menin [controlador da CNN Brasil], ao João Camargo e à CNN Internacional, minha enorme gratidão pela confiança em todos estes anos e por terem me dado total liberdade para praticar jornalismo apartidário, crítico e independente", completa.

No fim do ano passado, a emissora iniciou um processo de reestruturação que acarretou em demissões em número significativo, incluindo grifes da casa. A apresentadora e jornalista Monalisa Perrone foi um dos nomes dispensados.

A emissora decidiu também extinguir o cargo de CEO de sua cadeia de comando. A liderança da emissora passou a encabeçada por três vice-presidentes —um deles era justamente Cipoloni.