A autobiografia da cantora Britney Spears será lançada no Brasil pela editora Buzz na mesma data da estreia internacional do livro, em 24 de outubro. As pré-vendas de "A Mulher em Mim" serão abertas nesta quarta-feira (12). A primeira edição terá 50 mil exemplares.

A cantora Britney Spears durante a sessão de estreia do filme "Era uma Vez em... Hollywood", em Hollywood, nos EUA - Valerie Macon - 22.jul.2019/AFP

A data de estreia da publicação chegou a ser adiada por preocupação sobre o conteúdo da obra.

No livro, a cantora deve contar sua trajetória pessoal e profissional, abordar a relação com o pai, Jamie Spears, que foi o tutor legal de Britney até 2021, seus desafios com a saúde mental e os relacionamentos com astros como o cantor Justin Timberlake.

A estrela pop ficou livre tutela do pai após 13 anos de controle sobre sua vida, carreira e finanças. A cantora disse que a relação era "abusiva" e que a vida dela foi arruinada.