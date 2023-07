O diretor Fernando Fraiha será o responsável pela adaptação para o cinema do livro "Jantar Secreto", de Raphael Montes.

O diretor Fernando Fraiha - Marcus Leoni -4.jul.2018/Folhapress

A trama de suspense conta a história de quatro amigos que saem do interior do Paraná para tentar a vida no Rio de Janeiro. Em dado momento, entram em desespero financeiro e a solução é promover jantares milionários em que servem carne humana.

O projeto marcará os 10 anos da Biônica Filmes, produtora do longa em parceria com a RT Features. Fraiha é diretor do recente "Bem-Vinda, Violeta", e está gravando atualmente o filme live-action do Chico Bento, personagem da Turma da Mônica.

SOM

A banda Terno Rei - Samuel Esteves/Divulgação

O quarteto paulistano Terno Rei vai divulgar o EP "B-Sides Gêmeos" nesta segunda-feira (10), quase um ano depois do seu último lançamento. O trabalho reúne quatro músicas inéditas, que estarão disponíveis nas plataformas digitais a partir das 21h. Nos próximos meses, a banda vai se apresentar nos festivais The Town, em São Paulo, Se Rasgum, em Belém, e Mada, em Natal.